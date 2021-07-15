С файерами под зажигательную музыку: как проходит вечеринка под МВД по случаю отставки Авакова (видео)

В четверг вечером под зданием МВД Украины проходит вечеринка, приуроченная к отставке многолетнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Видео праздничного мероприятия опубликовали ряд Telegram-каналов, в частности, "KIEVMAP".

На видео видно, как участники акции под музыку жгут файеры, а их празднование снимают представители СМИ.

Не остался в стороне и одесский активист Сергей Стернеко, который прокомментировал акцию словами о том, что следующим подобным праздником будет как минимум заключение Авакова в тюрьму.

Сам же Аваков пошутил на своей странице в соцсети Facebook, указав новое место работы.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла отставку Арсена Авакова с поста главы МВД.

Результаты голосования депутаты встретили овациями.