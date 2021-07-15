Аваков сообщил свое новое "место работы"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который оставил пост главы МВД почти после 7 лет, пошутил на своей странице в социальной сети Facebook о своем новом "месте работы".

"Начал работать в компании "Гражданин Украины", - говорится в публикации в профиле Авакова.

В комментариях не преминули напомнить Авакову об украинском языке: " Мова, пане Арсене. Не забувайте про мову. Так не вірю. Громадянин – повірю".

А кое-кто из пользователей задался другим вопросом: "А разве не нужно после подачи заявления еще две недели отрабатывать?"

Напомним, Аваков показался у себя в соцсетях после подписания заявления об отставке. К посту он прикрепил фото, на котором улыбается и держит палец вверх. Кроме того, на тему увольнения Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел пошутил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Как ранее сообщал "Телеграф", отставка Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дела стала первой в рассмотрении на заседании Верховной Рады 15 июля. За принятие отставки проголосовали 291 депутат. Мы узнали, как именно распределились голоса.