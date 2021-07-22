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Микробы, нитраты и кишечная палочка: в Киеве проверили качество воды в источниках

Микробы, нитраты и кишечная палочка: в Киеве проверили качество воды в источниках
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Киеве провели анализ воды из популярных источников. Исследовали на наличие кишечной палочки и общий химический состав. 

Эксперимент проводили Вести.

Результаты неприятно поражают. Воду для анализа набрали из семи родников: Кучмин яр, Совки (Кайсарова), источник св. Пантелеймона в Феофании, Флоровский монастырь, Нивки, Сырец и Пуща-Водица (родник на первой линии). 

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Во всех пробах воды обнаружились отклонения от нормы. Тестировали общий химический анализ с помощью лакмусовых полосок, а на колиморфные бактерии - с помощью специальных реагентов, которые за 48 часов показывают начличие кишечной палочки.

Так, в четырех родниках обнаружили кишечных бактерий - Кучмин яр, Феофания, Сырец и Пуща-Водица. Фториды и сульфиты обнаружили в шести пробах. 

вода Киев

Наличие кишечной палочки в воде может вызвать интоксикацию и диарею. Фториды - ухудшают состояние зубов и влияют на скелет человека, а сульфиты могут вызвать аллергию, раздражение слизистой рта и нарушения пищеварения. 

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Щелочность и жесткость воды также влияют на состояние здоровья человека, вызывая проблемы с желудочно-кишечным трактов, сердечно-сосудистой системой и суставами. 

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Специалисты не рекомендуют пить сырую воду из природных источников, во избежание заболеваний. К тому же после дождей качество воды в родниках обычно ухудшается. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Эксперимент, Источник, Качество воды, родник.
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