Микробы, нитраты и кишечная палочка: в Киеве проверили качество воды в источниках

В Киеве провели анализ воды из популярных источников. Исследовали на наличие кишечной палочки и общий химический состав.

Эксперимент проводили Вести.

Результаты неприятно поражают. Воду для анализа набрали из семи родников: Кучмин яр, Совки (Кайсарова), источник св. Пантелеймона в Феофании, Флоровский монастырь, Нивки, Сырец и Пуща-Водица (родник на первой линии).

Во всех пробах воды обнаружились отклонения от нормы. Тестировали общий химический анализ с помощью лакмусовых полосок, а на колиморфные бактерии - с помощью специальных реагентов, которые за 48 часов показывают начличие кишечной палочки.

Так, в четырех родниках обнаружили кишечных бактерий - Кучмин яр, Феофания, Сырец и Пуща-Водица. Фториды и сульфиты обнаружили в шести пробах.

Наличие кишечной палочки в воде может вызвать интоксикацию и диарею. Фториды - ухудшают состояние зубов и влияют на скелет человека, а сульфиты могут вызвать аллергию, раздражение слизистой рта и нарушения пищеварения.

Щелочность и жесткость воды также влияют на состояние здоровья человека, вызывая проблемы с желудочно-кишечным трактов, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Специалисты не рекомендуют пить сырую воду из природных источников, во избежание заболеваний. К тому же после дождей качество воды в родниках обычно ухудшается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе погода резко ухудшилась - дожди затопили город.