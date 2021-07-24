В Киеве на Крещатике произошел сильный пожар (видео)

В самом центре Киева, на Крещатике произошел пожар.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-каналах.

Как сообщает "Сегодня", возгорание произошло по адресу Крещатик,13. Согласно данным ГСЧС там загорелся мусор.

Угрозы для жизни людей нет, на месте работают пожарные.

Информации о пострадавших не поступало.

"Пожар уже локализовали, причина возгорания пока неизвестна", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Днепровском районе, во время испытаний давления в трубе, произошел прорыв, вследствие чего на поверхность вырвался гейзер, высотой около десяти метров.

Возле места прорыва в это время находился парень, который разговаривал по телефону.