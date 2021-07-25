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На Полтавщине авто влетело под грузовик, четверо погибли на месте (фото)

На Полтавщине авто влетело под грузовик, четверо погибли на месте (фото)
13:44 Сегодня Телеграф

В Полтавской области произошло ДТП на трассе Р60 Кролевец-Пирятин столкновение легковой и грузовой машин.

Об этом на своём сайте в воскресенье, 25 июля, сообщил пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины.

Неподалёку от села Приходьки легковая машина столкнулась с грузовой, в результате погибли 4 человека. Для извлечения тел из автомобилей были задействованы 8 спасателей и 2 единицы техники. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

К сожалению, аварии на украинских дорогах происходят очень часто. Например, в Киеве произошло ДТП при странных обстоятельствах: женщине удалось избежать увечий благодаря пакету с крупой. Там же, в столице в дерево врезался пьяный судья и чуть не попал в речку.

Напомним, что недавно авария с участием украинцев произошла в Польше, есть погибший. Помимо того, шокирующие аварии происходят и на дорогах в России: там пьяный водитель уснул за рулём и сбил 6 человек.  

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
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ДТП, Полтава, Авария, трасса Кролевец-Пирятин.
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