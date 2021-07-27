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Прокуратура выяснила, как умер топ-чиновник патрульной полиции в Одессе

Прокуратура выяснила, как умер топ-чиновник патрульной полиции в Одессе
08:07 Сегодня Телеграф

В одесском парке Победы было обнаружено тело временно исполняющего обязанности заместителя начальника измаильского отдела управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает издание "Думская". 

По информации источника издания, на теле погибшего не было следов насилия, а также, что информация о связанных руках и другие подробности, которые распространили СМИ и соцсети, не соответствуют действительности.

"Признаков насильственной смерти судебные медики не обнаружили. Стандартный случай суицида — повешение в сидячем положении", - рассказал источник. 

Ранее сообщалось о том, что Митькин пропал утром 24 июля. Незадолго до исчезновения он привез супругу домой к ее матери, сообщив, что должен отлучиться по своим делам. После этого о его местонахождении ничего не было известно.

Напомним, Иван Митькин с декабря 2019 года в Измаиле служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области. У него было двое сыновей, младший из которых родился всего несколько месяцев назад.

Как сообщал "Телеграф", Иван Митькин, занял у разных людей денег на общую сумму около 300 тысяч долларов (8,1 миллиона гривен). По его словам, он намерен был выгодно закупить зерно, а затем дорого перепродать его, тем самым принеся кредиторам хорошую прибыль. Вскоре его квартира была ограблена. В ходе следственных действий было установлено, что квартиру не взламывали, а открыли ключом, и камеры наблюдения показали, что Митькин вошел в дом один, а затем в спешке его покинул.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 2,761

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Одесса, Самоубийство, Полицейский, Иван Митькин.
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