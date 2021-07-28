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Вся жизнь была связана с небом: погибший вблизи Коломыи Игорь Табанюк был одним из самых опытных пилотов Украины

Вся жизнь была связана с небом: погибший вблизи Коломыи Игорь Табанюк был одним из самых опытных пилотов Украины
16:50 Сегодня Телеграф Факты

Трагедия случилась в среду, 28 июля, примерно в 13:40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Легкомоторный самолет Advantic WT10, рассчитанный на пилота и трех пассажиров, рухнул на частный жилой дом, возник пожар – все находившиеся на борту самолета люди, погибли.

Как стало известно, пилотировал самолет профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк.

В юности он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище. Летал на самолетах L-39, МиГ-21, Як-28, Су-24 МГ. Служил в Венгрии, Азербайджане. В Коломые в течение шести лет был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.

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С 1984 года Игорь Табанюк поселился в Коломые, здесь на небольшом аэродроме он организовал и официально зарегистрировал тренировочную базу для частных самолетов малой авиации, где могли изучать теорию и получать летную практику не только взрослые, но и дети - на базе детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации. Десять лет на этом гражданском аэродроме проводятся летные фестивали Drive for Live Fest, инициатором которых был этот неутомимый человек.

Жизнь немало испытывала Игоря Табанюка – однажды ему пришлось несколько дней без воды и пищи после падения параплана в Гималаях. В 2013-м в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка – Денис, прорабатывавший с техником низовую посадку. На высоте 30 метров самолет заваливается, задевает электрические провода – и сгорает. После гибели сына Игорь Табанюк сказал в интервью СМИ: "Сын забрал мою смерть". А старший сын после этого охладел к полетам.

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Игорь Табанюк являлся популяризатором малой авиации. В 2019-м году принял участие в интересной задумке известного украинского путешественника, автора и ведущего телепроекта «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова. Вместе с оператором проекта Александром Дмитриевым и на пару с пилотом Андреем Блиновым они всего за три дня совершили 31 посадку на небольших украинских аэродромах. Таким образом хотели показать, что малую авиацию можно и нужно активно использовать в повседневной жизни.

В один из дней также возникла нештатная ситуация, о которой Коваров поведал на своей странице в Фейсбук: "Самолет "кушает" обычный 95-й бензин, и по пути мы заправлялись, естественно, не имея возможности контролировать качество. И где-то попался сильно разбавленный ради наживы бензин. За 40 минут до Каменец-Подольского у нас резко упало давление топлива. Мы включили резервную систему - электрический насос. Но его хватило ненадолго. Давление падало практически до нуля, двигатель «зачихал». Наш командир Игорь Табанюк дал команду: срочно пристегнуть помимо основного ремня всю систему, четырехточечную. И поручил искать площадку для аварийной посадки. Сам продолжил спасать ситуацию включением и выключением насоса. Все было на грани".

Но тогда, к счастью, все обошлось, участники полета установили установили рекорд, внесенный в Национальный Реестр Рекордов Украины: "Максимальное количество посещенных аэродромов за минимальный срок".

Что произошло на этот раз – предстоит разбираться специально созданной комиссии.

Под информацией о его гибели люди, знавшие его, пишут: "Вечная память! Пусть покоится с Богом", "Легендарная человек! ЧЕЛОВЕК-НЕБО!!!" и выражают соболезнование близким.

Как сообщает издание KURS, в качестве пассажиров на борту упавшего самолета было трое иностранцев. 

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Авиакатастрофа, Самолет, Коломыя, Биография, Игорь Табанюк.
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