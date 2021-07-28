Скачать
Среда, 28.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Сожгли "300 миллионов гривен": появилось видео уничтожения конопляной плантации на Херсонщине
Сожгли "300 миллионов гривен": появилось видео уничтожения конопляной плантации на Херсонщине
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
"Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
"Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми
"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми

"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми

"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми
19:40 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Спортивный самолет, потерпевший крушение 28 июля в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области, упал на дом, в котором находились мама и дети. Об этом передает УНИАН.

По словам хозяина дома, разрушенного в результате падения самолета, незадолго до взрыва в жилище находились его старшая дочь с детьми – дочкой и сыном. Людям удалось спастись, потому что они выбежали на улицу, как только услышали непонятный грохот.

"Услышали удар сначала, а потом взрыв - и выскочили, - рассказал мужчина. - Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши... и пламя пошло".

Как отмечают очевидцы, за несколько минут до катастрофы самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа.

Между тем, в Министерстве внутренних дел сообщили, что по факту падения самолета открыто уголовное производство. Предварительно полиция квалифицирует происшествие как нарушение правил воздушных полетов. Правоохранители подтвердили, что в доме находились женщина и двое детей, которые вовремя выбежали на улицу и не пострадали.

На месте аварии продолжают работать правоохранители, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб.

Напомним, момент авиакатастрофы попал на видео.

Всего в результате крушения погибло четыре человека. Из них трое – студенты еврейских общин из США и Великобритании. Еще одним погибшим оказался пилот Игорь Табанюк, считающийся одним из самых опытных пилотов Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 198

Все по теме:

Авиакатастрофа, Прикарпатье, Коломыя, Жилой дом, Крушение самолета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину
02 "Это не могло длиться вечно": генерал объяснил, почему Зеленский уволил Хомчака
03 Новым главкомом ВСУ назначен Валерий Залужный: биография генерал-майора
04 Состояние Кравчука ухудшилось: СМИ узнали неприятные подробности
05 Вакцинированные против COVID-19 могут представлять опасность: кто в зоне риска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто готов &quot;подменить&quot; Кравчука на заседании ТКГ
Стало известно, кто готов "подменить" Кравчука на заседании ТКГ
Неизвестные заминировали Чернобыльскую АЭС, с объекта никого не выпускают
Неизвестные заминировали Чернобыльскую АЭС, с объекта никого не выпускают
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
Кетчуп из кабачков: простой рецепт очень вкусного соуса
&quot;Динамо&quot; пополнилось новым нападающим
"Динамо" пополнилось новым нападающим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь