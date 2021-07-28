"Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет на Коломыи, находились мама с детьми

Спортивный самолет, потерпевший крушение 28 июля в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области, упал на дом, в котором находились мама и дети. Об этом передает УНИАН.

По словам хозяина дома, разрушенного в результате падения самолета, незадолго до взрыва в жилище находились его старшая дочь с детьми – дочкой и сыном. Людям удалось спастись, потому что они выбежали на улицу, как только услышали непонятный грохот.

"Услышали удар сначала, а потом взрыв - и выскочили, - рассказал мужчина. - Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши... и пламя пошло".

Как отмечают очевидцы, за несколько минут до катастрофы самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа.

Между тем, в Министерстве внутренних дел сообщили, что по факту падения самолета открыто уголовное производство. Предварительно полиция квалифицирует происшествие как нарушение правил воздушных полетов. Правоохранители подтвердили, что в доме находились женщина и двое детей, которые вовремя выбежали на улицу и не пострадали.

На месте аварии продолжают работать правоохранители, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб.

Напомним, момент авиакатастрофы попал на видео.

Всего в результате крушения погибло четыре человека. Из них трое – студенты еврейских общин из США и Великобритании. Еще одним погибшим оказался пилот Игорь Табанюк, считающийся одним из самых опытных пилотов Украины.