На Закарпатье элитный дом загорелся из-за удара молнии - фото пожара

В пгт Солотвино Тячевского района Закарпатской области вечером 1 августа молния попала в элитный частный дом, который после этого загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Служба спасения получила звонок от мужа владелицы дома около 23:17 в воскресенье.

Случай произошел, когда мужчина сидел в беседке в саду и увидел, как молния ударила в крышу дома, после чего сразу же погас свет.

Когда хозяин подошел к зданию, то увидел, что под крышей дома горит огонь, который переходил уже на пристроенную к нему летнюю кухню.

После обращения мужчиной в ГСЧС на место происшествия приехали работники пожарно-спасательных частей городов Тячева и Рахова, поста пгт Великий Бычков, а также местной пожарной команды пгт Солотвино.

Более, чем через два часа в 2:10 спасателям удалось локализовать пожар и спасти от загорания дом соседей.

Полностью ликвидировать огонь работники службы смогли только около 4:15 утра.

Пламя уничтожило перекрытие на площади 450 кв. м и вещи, находящиеся в доме.

Сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением окончательной причины пожара и подсчитывают сумму нанесенного ущерба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в селе Дачное Одесской области загорелось трехэтажное складское здание сети супермаркетов АТБ.

Также напоминаем о масштабных лесных пожарах в Турции, возникших 28 июля в Антальи, от которых уже погибли 8 человек. Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги.