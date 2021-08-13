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Пенсионер получил срок из-за помощи 8000 грн от государства: как так получилось

Пенсионер получил срок из-за помощи 8000 грн от государства: как так получилось
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

 Пенсионер из Хмельницкой области решил воспользоваться правом на получение 8000 гривен помощи от государства, которая предоставлялась в рамках поддержки граждан во время пандемии коронавируса, а вместе с ней получил три года условного срока. 

Деталями истории поделился журналист Антон Комаров в Фейсбук. 

Он указал, что 71-летний Виктор Войковский подал заявку через портал ДІЯ еще в апреле 2021 года и получил деньги от государства. Теперь его подозревают в мошенничестве. 

Сам пенсионер говорит, что денег у государства не воровал, а просто зарегистрировался на портале. 

"Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник", - сказал он. 

Журналист же предположил, что в следующий раз дела откроют против людей, взявших кредит по программе "5-7-9". 

"Какой еще помощи тебе не хватает от государства, а?", - отметил он.  

Комаров добавил, что Виктор Войковский является младшим научным сотрудником Нитешинского краеведческого музея и в июле был награжден грамотой Хмельницкого облсовета за многолетнюю работу в сфере журналистики. 

Как ранее сообщалось, разовая помощь в размере 8000 гривен была обещана президентом Владимиром Зеленским еще в конце 2020 года. 

Тогда определенные категории лиц, понесших убытки из-за пандемии могли получить компенсацию при выполнении ряда условий. 

Позже стало известно, что деньги на это выделят из фонда для борьбы с коронавирусом

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Хмельницкая область, Антон Комаров.
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