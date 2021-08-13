Пенсионер получил срок из-за помощи 8000 грн от государства: как так получилось

Пенсионер из Хмельницкой области решил воспользоваться правом на получение 8000 гривен помощи от государства, которая предоставлялась в рамках поддержки граждан во время пандемии коронавируса, а вместе с ней получил три года условного срока.

Деталями истории поделился журналист Антон Комаров в Фейсбук.

Он указал, что 71-летний Виктор Войковский подал заявку через портал ДІЯ еще в апреле 2021 года и получил деньги от государства. Теперь его подозревают в мошенничестве.

Сам пенсионер говорит, что денег у государства не воровал, а просто зарегистрировался на портале.

"Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник", - сказал он.

Журналист же предположил, что в следующий раз дела откроют против людей, взявших кредит по программе "5-7-9".

"Какой еще помощи тебе не хватает от государства, а?", - отметил он.

Комаров добавил, что Виктор Войковский является младшим научным сотрудником Нитешинского краеведческого музея и в июле был награжден грамотой Хмельницкого облсовета за многолетнюю работу в сфере журналистики.

Как ранее сообщалось, разовая помощь в размере 8000 гривен была обещана президентом Владимиром Зеленским еще в конце 2020 года.

Тогда определенные категории лиц, понесших убытки из-за пандемии могли получить компенсацию при выполнении ряда условий.

Позже стало известно, что деньги на это выделят из фонда для борьбы с коронавирусом.