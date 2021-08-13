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Лесные пожары добрались до лесов под Киевом (видео, карта)

Лесные пожары добрались до лесов под Киевом (видео, карта)
16:22 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Недалеко от поселка Лебедевка под Киевом в пятницу, 13 августа, загорелся лес. По данным американского агентства NASA, масштабные пожары сейчас есть на каждом континенте.

О загораниях под столицей Украины 13 августа сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

Пожар случился в Вышегородском районе Киевской области - там загорелись лесные насаждения.

В сети появилось видео с места события.

Сейчас работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находятся на территории, где занялся лес, и пытаются его потушить.

На карте можно увидеть, где находится село Лебедевка, возле которого возник лесной пожар.

Лебедевка

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Греции 8 августа зафиксировали более 426 пожаров. Огонь охватил десятки гектаров леса, множество домов и деревень. Сто пожарных из Украины борются с огнем в Северной Эвие, близ курортного городка Каматриадес.

Напоминаем, что в Греции над пылающими лесами разбился пожарный самолет.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Пожары, Лесные пожары, Лебедевка.
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