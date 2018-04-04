Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи

Великая среда посвящена покаянию грешницы, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению, а также предательство Иисуса апостолом Иудой Искариотом, совершенное за 30 сребреников.

На Руси считалось, что в этот день нечистая сила особо бесчинствует, и женщины старались вести себя как можно строже.

Страстная среда: обычаи и традиции

Одной из традиций в этот день было обливание. В Великую среду люди собирались и обливались святой водой. Если после этого в сосуде вода оставалась, то ею обязательно поливали комнатные растения. Важно, чтобы после обливания тело само высохло, вытирать полотенцем нельзя. Этот обряд символизирует очищение уши и тела перед празднованием Пасхи.

В этот день надо было собирать снег, его растапливали и талой водой, смешанной с солью, обливали домашний скот. Считали, что такая процедура способствует быстрому росту, избавляет от хворей.

Утром надо обязательно сходить в храм, чтобы отведать литургии. В этот день она воспроизводится последний раз за Страстную неделю. Также в этот день на вечерней службе совершалось таинство исповеди. В Великую среду в храме читается в последний раз молитва святого Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего".

Вынос мусора из дома в это день также был непременным атрибутом. Именно в Великую среду полагалось готовить все необходимое для покраски яиц и выпекания куличей.

Что нельзя делать в Великую среду страстной недели?

Кроме дел и обычаев, которые обязательно выполнялись в этот день, имелись указания, что делать возбранялось:

1. Нельзя заниматься рубкой дров, если стоит холодная погода о них надо позаботиться заранее.

2.Шить, вышивать, вязать также запрещено.

3. Любые увеселительные мероприятия переносились на другое время.

4. До этого дня почти все работы по уборке дома должны быть завершены, что осталось обязательно доделывалось на Чистый четверг.

Православный стол и пост в среду Страстной седмицы

В этот день требуется соблюдение строгого поста. В среду Страстной недели можно есть только хлеб, овощи и фрукты. Старайтесь разбавлять рацион витаминами. Главная задача – есть побольше фруктов: в отличие от питательных овощей, фрукты можно всегда взять с собой и с ними нет проблем по обработке. Главное, не забывайте тщательно промывать их перед едой!