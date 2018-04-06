Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника

Благовещение – это день воспоминания о том, как Богоматерь узнала, что родит Христа, и что произойдет это чудесным способом – через сошествие на Нее Святого Духа.

Как устроено богослужение

После Чина Погребения Плащаницы (обычно в Великую Пятницу вечером или в ночь на Великую Субботу) поется трогательное величание праздника: "Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою".

Евангельских чтений два: конец 27-й главы Евангелия от Матфея, где повествуется о погребении Христа, и традиционное чтение богородичных праздников, о встрече Девы Марии с Елисаветой, матерью Иоанна Предтечи.

Объединяют два канона: знаменитый канон Великой Субботы "Волною морскою", написанный замечательной церковной поэтессой преподобной Кассией, и не менее знаменитый канон Благовещения, построенный на воображаемом диалоге Архангела Гавриила и Божией Матери ("Ангел возопи… – Богородица рече…").

Утром, на литургии Василия Великого, снова объединяются апостольские и евангельские чтения Великой Субботы и Благовещения Пресвятой Богородицы. А по завершении Евхаристического канона, когда обычно поется "Достойно есть…" или (на литургии Василия Великого) "О Тебе радуется…", хор поет одно из самых любимых песнопений, посвященных Матери Божией, – "Не рыдай Мене, Мати…". Оно вдохновляло многих художников и поэтов – от Микеланджело с его душераздирающей "Пьетой" до Анны Ахматовой с горькой поэмой "Реквием".

Но если престольный праздник вашего приходского храма – как раз Благовещение, то, скорее всего, вы услышите другое песнопение: "Яко одушевленному Божию кивоту, да никакоже коснется рука скверных. Устне же верных, Богородице, немолчно, глас Ангела воспевающе, с радостию да вопиют: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою".

Что можно есть и как провести праздник

Плохая новость для любителей традиционной рыбной кулебяки – ради Субботы Преблагословенной ослабления поста не будет. Хорошая новость – можно выпить за скромной трапезой немного вина. Кстати, вино разрешается в субботние и воскресные дни даже Великого поста не "пьянства ради", а потому, что в небольшом количестве действительно подкрепляет силы.

Добрый совет. По случаю праздника сделайте нечто вроде глинтвейна, но менее трудоемкое и совсем не опьяняющее: разбавьте любое вино (какое больше любите, только не игристое, конечно) в два раза горячей, но не кипящей водой, всыпьте по вкусу корицы, добавьте дольку яблока, мандариновую корочку, веточку чабреца или лист мяты, размешайте в стакане ложку меда, если вино сухое – и наслаждайтесь приятным ароматом и вкусом.

Приметы на Благовещенье

В народе с приходом весны связывали свои чаяния на хороший урожай. Потому, есть много примет на 7 апреля:

Если на Благовещенье холодно, ложится туман или день отмечен заморозком, то год будет урожайным.

Если ласточки еще не прилетели, то весна будет запоздалой и холодной.

Ясный день в Благовещенье — к пожарам.

Если 7 апреля день с дождем, то жди засушливого лета.

Какой денек (погода) на Благовещение, такой и на Пасху.

Особенности дня

День пятницы, 24 марта / 6 апреля

Празднование Благовещения начинается с вечерни, которая совершается днем в Великую пятницу. На этой службе поются стихиры, посвященные Распятию Иисуса Христа, и праздника Благовещения о возвещении Деве Марии от Ангела радостной вести о рождении Сына Божия. Во время службы читаются паремии (чтения из Священного Писания), в которых содержатся указания и пророчества о страданиях Иисуса Христа, а также пророчества о Божией Матери (праздника Благовещения). После паремий читаются также Апостольское и Евангельское чтения, но только те, которые положены в Великую пятницу, то есть о страдании, распятии и погребении Господа нашего Иисуса Христа.

В конце вечерни поется тропарь Благовещения "Днесь спасения нашего главизна", после которого при пении тропаря "Благообразный Иосиф" на середину храма выносится Святая Плащаница.

После этой вечерни полагается малое повечерие с каноном "О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы" творения Симеона Логофета. На практике он читается сразу после выноса Плащаницы. По прочтении этого удивительного канона вечерня заканчивается и все расходятся, чтобы через некоторое время снова собраться в храме.

Вечер пятницы, 24 марта / 6 апреля

Вечером в этот день совершается утреня Великой субботы, песнопения которой также совмещаются с песнопениями Благовещения. После шестопсалмия поются тропари Великой субботы "Благообразный Иосиф", "Егда снизшел еси к смерти", "Мироносицам женам", а также тропарь Благовещения.

После этого духовенство и хор посередине храма перед Плащаницей исполняют Непорочны, то есть стихи 17-й кафизмы с особыми удивительными припевами о погребении Христа, Его сошествии в ад, приходе жен-мироносиц, а также о грядущем Воскресении. По исполнении Непорочных поются воскресные тропари "Ангельский собор".

После этого ради праздника Благовещения совершается полиелей (стихи специальных праздничных псалмов) и поется величание Благовещения "Архангельский глас", а также читается Евангелие праздника Богородицы ("Воставше Мариам").

Неотъемлемой частью утрени является канон. В этот день в храмах будут исполняться два канона – Благовещения и Великой субботы. Особенностью первого канона является то, что по структуре он напоминает разговор Богородицы и Ангела. Второй канон наполнен глубочайшим богословским и догматическим содержанием о том, что происходило в момент возлежания Христа во гробе.

После великого славословия Плащаница обносится вокруг храма с пением "Святый Боже", а потом читается отрывок из книги пророка Иезекииля о воскрешении мертвых, а также Апостол и Евангелие Великой субботы.

Утро субботы, 25 марта / 7 апреля

Утром в Великую субботу служатся обычные часы, а после них вечерня с Литургией святителя Василия Великого. На вечерне поются стихиры воскресные, Великой субботы и Благовещения. После входа с Евангелием читаются 15 паремий Великой субботы, во время которых в древности совершалось крещение оглашенных, то есть тех, кто в течение некоторого времени готовился к принятию этого таинства. Апостольских чтений на этой службе два: Великой субботы и Благовещения. После них духовенство переоблачается в одеяния белого цвета.

После этого идут евангельские чтения. Одно из них повествует о явлении Ангела, а потом Воскресшего Христа женам-мироносицам, о подкупе стражи, стоявшей у гроба Господня и о завещании Христа ученикам идти проповедовать всем народам. Другое же рассказывает о благовещении Ангела Деве Марии в Назарете.

После этого продолжается Литургия святителя Василия Великого.

Устав о трапезе

Что же касается устава о трапезе, то рыбу и елей (масло) в этот день вкушать не благословляется, разрешение дается только на вино ради праздника.

Таким образом, мы с вами можем участвовать в замечательных службах, коими являются службы Страстной седмицы и особенно Великой пятницы и Великой субботы, однако в этом году эти службы еще более украшаются песнопениями праздника Благовещения.