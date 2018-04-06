Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло

Новый антициклон установит во всех областях Украины солнечную и теплую погоду без осадков, которая продлится все пасхальные выходные.

В субботу, 7 апреля осадков не прогнозируется, лишь ночью в Черновицкой области и местами в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается небольшой дождь, передает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, на юге страны до +8°; днем +9...+14°, на юге и востоке +15...+20°. В Киеве 7 апреля без осадков. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Погода в субботу, 7 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 7 апреля в городах:

в Киеве - ясно, ночью +3...+5°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +10...+12°; в Виннице - ясно, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +11...+13°; в Луганске - ясно, ночью +4...+6°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +17...+19°; в Луцке - ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°; во Львове - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Днепре - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Донецке - ясно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°; в Житомире - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Запорожье - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Ивано-Франковске - ясно, ночью +2...+4°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +10...+12°; в Кропивницком - ясно, ночью +3...+4°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +3...+4°, днем +12...+14°; в Николаеве - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Одессе -ясно, ночью +4...+8°, днем +14...+16°;

-ясно, ночью +4...+8°, днем +14...+16°; в Полтаве - ясно, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +11...+13°; в Ровно - ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°; в Симферополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +10...+12°; в Тернополе - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Ужгороде - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Харькове - ясно, ночью +3...+5°, днем+14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем+14...+16°; в Херсоне - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Хмельницком - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Черкассах - ясно, ночью +3..+5°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +3..+5°, днем +11...+13°; в Чернигове - ясно, ночью +2...+4°, дне +10...+12°;

- ясно, ночью +2...+4°, дне +10...+12°; в Черновцах - ясно, ночью +3...+5°, днем +10...+12°.

На Пасху, 8 апреля, будет хорошая погода. Не ожидается никаких негативных погодных явлений. Будет малооблачно и не ожидается осадков. В пасхальную ночь будет прохладно – от 1 до 6 градусов тепла в зависимости от региона. А днем будет солнечно – температура воздуха составит +14-18 градусов и до +20 в отдельных областях. В Киеве 8 апреля без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Погода в субботу, 8 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 8 апреля в городах:

в Киеве - ясно, ночью +1...+3°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем +12...+14°; в Виннице - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Луганске - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Луцке - ясно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°; во Львове - ясно, ночью +2...+4°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +17...+19°; в Днепре - ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°; в Донецке - ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°; в Житомире - ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°; в Запорожье - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Ивано-Франковске - ясно, ночью +2...+4°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +16...+18°; в Кропивницком - ясно, ночью +3...+4°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+4°, днем +14...+16°; в Николаеве - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Одессе -ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

-ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Полтаве - ясно, ночью +1...+3°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем +11...+13°; в Ровно - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Симферополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Сумах - ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем +10...+12°; в Тернополе - ясно, ночью +2...+4°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +17...+19°; в Ужгороде - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Харькове - ясно, ночью +1...+3°, днем+11...+13°;

- ясно, ночью +1...+3°, днем+11...+13°; в Херсоне - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°; в Хмельницком - ясно, ночью +2...+4°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +15...+17°; в Черкассах - ясно, ночью +3..+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3..+5°, днем +15...+17°; в Чернигове - ясно, ночью +2...+4°, дне +10...+12°;

- ясно, ночью +2...+4°, дне +10...+12°; в Черновцах - ясно, ночью +1...+3°, днем +15...+17°.

С понедельника снова потеплеет. Теплее всего буде в западных и южных областях Украины. Тут столбики термометров поднимутся до +22 градусов. На севере, юге, в центре и на востоке страны будет от +15 до +19 тепла. Осадков не предвидится.