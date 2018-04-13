Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе Турчинов: Россия усиливает военное присутствие в Крыму и на Донбассе
Новости: Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против РФ Украина на следующей неделе продолжит санкции против РФ
Новости: Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
Новости: NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео) NASA показало, как выглядит северный полюс Юпитера (Видео)
X

Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло

Смотрите фото (3)
Погода на 14-15 апреля
13:01 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украине сохранится теплая погода, практически без осадков.

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в западных областях ожидаются грозы. Кроме того, 13-14 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами - и в воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23 °, в Закарпатье до 26°

Погода в субботу, 14 апреля  (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 14 апреля в городах:

  • в Киеве - ясно, ночью +4...+6°, днем +18...+20°;
  • в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°;
  • в Луганске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;
  • в Луцке - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • во Львове - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;
  • в Донецке - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;
  • в Житомире -  дождь, ночью +8...+19°, днем +20...+22°;
  • в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;
  • в Ивано-Франковске - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • в Кропивницком - дождь, ночью +5...+7°, днем +18...+20°;
  • в Николаеве - ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;
  • в Одессе - дождь, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;
  • в Полтаве - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;
  • в Ровно - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Симферополе - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;
  • в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;
  • в Тернополе - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Ужгороде - дождь, ночью +10...+12°, днем +23...+25°;
  • в Харькове - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;
  • в Херсоне - ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;
  • в Хмельницком - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Черкассах - дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°;
  • в Чернигове - ясно, ночью +3...+6°, дне +15...+17°;
  • в Черновцах - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°.

В воскресение, 15 апреля, на западе без осадков, температура воздуха существенно не изменится. В Киеве потеплеет - днем будет до +20 градусов. На западе до +25 градусов тепла. На севере и в центре ожидаются небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода в субботу, 15 апреля  (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 15 апреля в городах

  • в Киеве - дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°;
  • в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°;
  • в Луганске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;
  • в Луцке - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • во Львове - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;
  • в Донецке - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;
  • в Житомире -  ясно, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;
  • в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;
  • в Ивано-Франковске - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;
  • в Кропивницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°;
  • в Николаеве - ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;
  • в Одессе - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;
  • в Полтаве - дождь, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;
  • в Ровно - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Симферополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;
  • в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;
  • в Тернополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Ужгороде - ясно, ночью +10...+12°, днем +23...+25°;
  • в Харькове - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;
  • в Херсоне - ясно, ночью +4...+6°, днем +14...+16°;
  • в Хмельницком - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;
  • в Черкассах - дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°;
  • в Чернигове - дождь, ночью +3...+5°, дне +15...+17°;
  • в Черновцах - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°.

Напомним, в Киеве 11 апреля был установлен не только рекорд максимальной температуры воздуха, но и рекорд среднесуточной температуры. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 апреля в Киеве, кроме рекорда максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла +24,6°С, был превышен и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +17,3°С. Такая температура соответствует концу мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дождь, Карта погоды, Осадки, Погода в городах Украины, Погода в Украине, Погода на 14-15 апреля, Погода на выходные, Погода на выходные в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Совет Церквей заявил о дискриминации граждан, отстаивающих традиционные ценности В мире отмечается День Космонавтики Минобороны: с начала года ВСУ получили 78 тонн некачественных продуктов

Последние новости

Полезные продукты, улучшающие состояние кожи лица Смешная порция прикольных демотиваторов Астрономы обнаружили мощнейшую вспышку на Проксиме Центавра
Сегодня читают
01 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
02 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
03 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
04 НАПК внесло предписание Авакову
05 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
Новости сегодня
13:31 Беременная Светлана Лобода продемонстрировала свою фигуру
13:30 Далакян станет первым боксером, кто будет отстаивать титул чемпиона мира в Киеве
13:17 Гройсман не будет присоединяться ни к одной политсиле
13:12 Девушка, потратившая более $ 14 000 на превращение в диснеевских принцесс (Фото)
13:08 В Одессе масштабный пожар: горит ресторан
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко проверяют на полиграфе Савченко проверяют на полиграфе
Новости: Монетный двор чеканит "новые деньги": когда монеты введут в обращение Когда новые монеты введут в обращение
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0