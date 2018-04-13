Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в западных областях ожидаются грозы. Кроме того, 13-14 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами - и в воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23 °, в Закарпатье до 26°

Погода в субботу, 14 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 14 апреля в городах:

в Киеве - ясно, ночью +4...+6°, днем +18...+20°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +18...+20°; в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°;

- дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°; в Луганске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Луцке - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; во Львове - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°; в Донецке - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Житомире - дождь, ночью +8...+19°, днем +20...+22°;

- дождь, ночью +8...+19°, днем +20...+22°; в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°; в Ивано-Франковске - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; в Кропивницком - дождь, ночью +5...+7°, днем +18...+20°;

- дождь, ночью +5...+7°, днем +18...+20°; в Николаеве - ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°; в Одессе - дождь, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;

- дождь, ночью +8...+10°, днем +15...+17°; в Полтаве - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°; в Ровно - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Симферополе - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°; в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Тернополе - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Ужгороде - дождь, ночью +10...+12°, днем +23...+25°;

- дождь, ночью +10...+12°, днем +23...+25°; в Харькове - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Херсоне - ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°; в Хмельницком - дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- дождь, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Черкассах - дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°;

- дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°; в Чернигове - ясно, ночью +3...+6°, дне +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+6°, дне +15...+17°; в Черновцах - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°.

В воскресение, 15 апреля, на западе без осадков, температура воздуха существенно не изменится. В Киеве потеплеет - днем будет до +20 градусов. На западе до +25 градусов тепла. На севере и в центре ожидаются небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода в субботу, 15 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 15 апреля в городах

в Киеве - дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°;

- дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°; в Виннице - дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°;

- дождь, ночью +8...+10°, днем +21...+23°; в Луганске - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Луцке - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; во Львове - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +16...+18°; в Донецке - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Житомире - ясно, ночью +8...+10°, днем +20...+22°;

- ясно, ночью +8...+10°, днем +20...+22°; в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°; в Ивано-Франковске - ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +21...+23°; в Кропивницком - дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°;

- дождь, ночью +8...+10°, днем +18...+20°; в Николаеве - ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°; в Одессе - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°; в Полтаве - дождь, ночью +4...+6°, днем +16...+18°;

- дождь, ночью +4...+6°, днем +16...+18°; в Ровно - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Симферополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +15...+17°; в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Тернополе - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Ужгороде - ясно, ночью +10...+12°, днем +23...+25°;

- ясно, ночью +10...+12°, днем +23...+25°; в Харькове - ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +15...+17°; в Херсоне - ясно, ночью +4...+6°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +14...+16°; в Хмельницком - ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°;

- ясно, ночью +9...+11°, днем +20...+22°; в Черкассах - дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°;

- дождь, ночью +5..+7°, днем +18...+20°; в Чернигове - дождь, ночью +3...+5°, дне +15...+17°;

- дождь, ночью +3...+5°, дне +15...+17°; в Черновцах - дождь, ночью +9...+11°, днем +21...+23°.

Напомним, в Киеве 11 апреля был установлен не только рекорд максимальной температуры воздуха, но и рекорд среднесуточной температуры. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 апреля в Киеве, кроме рекорда максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла +24,6°С, был превышен и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +17,3°С. Такая температура соответствует концу мая