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Итоги 10 сентября: Осенний призыв 2018, штрафы для водителей, снегопад в Африке

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Призыв
08:26 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко продлил сроки осеннего призыва-2018 на месяц. В Украине повысят штраф за вождение без ремня безопасности. На выходных на юге африканского континента выпал снег. В результате наезда BMW на пешеходов в Одессе три человека погибли, еще четверо пострадали.

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Сроки осеннего призыва-2018 Порошенко продлил на месяц

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и продлении на месяц срока осеннего призыва в 2018 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Администрации президента.

Указ вступает в силу со дня его обнародования, кроме п. 2 статьи 1, который определяет сроки увольнения в запас отслуживших установленные сроки и который вступил в силу 1 сентября.

В Украине хотят увеличить штрафы для водителей без ремней безопасности

Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины был рассмотрен законопроект № 8492 о повышении штрафа для водителей, нарушающих правила пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

Главная цель законопроекта – снизить смертность и травматизм на дорогах Украины. По официальным данным украинской полиции число людей, погибших на дорогах Украины, составляет ежегодно более 3,5 тыс. Травмируется каждый год – не менее 35 тыс людей.

Африку накрыл сильный снегопад

"Снег начался днем в субботу. Температура воздуха 16 градусов тепла резко снизилась до 0 градусов. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега. Но хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат" - говорит ветврач Самуэль Старленд. 

 

Смертельное ДТП в Одессе: водителю BMW избрали меру пресечения

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 60 суток водителю BMW, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября. 

Мера пресечения избрана без альтернативы залога.

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Все по теме:

Новости Украины, Африка, ДТП, ДТП в Одессе, Одесса, Осенний призыв 2018, Петр Порошенко, Снегопад в африке, Срок осеннего призыва, Украина, Штраф для водителей.
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