Каплан рассказала, кому Сенцов завещал свое творчество

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, завещал свое творчество коллеге из Крыма, а детям - гонорары и выплаты.

Об этом рассказала его сестра Наталья Каплан в эфире радио "Новое время", передает УНН.

"Я не хочу называть имя (того, кому Сенцов завещал творчество — ред.). Это подруга и коллега Олега, она сама из Крыма. Он написал в завещании, что в случае его смерти хочет, чтобы она занималась его фильмами, сценарии которых он написал в тюрьме, и сценариями тех (фильмов - ред.), которые он написал на воле, но не сумел еще их реализовать. Он написал, что в случае, если она откажется, чтобы она сама решала, кому передать эти авторские права. Что касается финансовой части — гонорары, различные выплаты, — это все передается детям, по его просьбе", — рассказала Н.Каплан.

Напомним, ранее сестра Сенцова сообщила, что он написал завещание на свое творчество.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.