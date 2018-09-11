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Каплан рассказала, кому Сенцов завещал свое творчество

Олег Сенцов
16:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Незаконно удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который держит протестную голодовку 121-й день, завещал свое творчество коллеге.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, завещал свое творчество коллеге из Крыма, а детям - гонорары и выплаты.

Об этом рассказала его сестра Наталья Каплан в эфире радио "Новое время", передает УНН.

"Я не хочу называть имя (того, кому Сенцов завещал творчество — ред.). Это подруга и коллега Олега, она сама из Крыма. Он написал в завещании, что в случае его смерти хочет, чтобы она занималась его фильмами, сценарии которых он написал в тюрьме, и сценариями тех (фильмов - ред.), которые он написал на воле, но не сумел еще их реализовать. Он написал, что в случае, если она откажется, чтобы она сама решала, кому передать эти авторские права. Что касается финансовой части — гонорары, различные выплаты, — это все передается детям, по его просьбе", — рассказала Н.Каплан.

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Напомним, ранее сестра Сенцова сообщила, что он написал завещание на свое творчество.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.

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Новости Украины, Завещание Олега Сенцова, Наталья Каплан, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия, Сестра Олега Сенцова.
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