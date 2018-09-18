Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.09 - 17.09)

Запрос "Apple" (более 200 тыс. поисков)

Компания Apple презентовала сразу три новых iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Презнтация состоялась в одном из самых дорогих офисов в мире - Театре имени Стива Джобса, в штаб-квартире Apple Park, Купертино, Калифорния.

Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них

Запрос "День батька" (более 50 тыс. поисков)

День отца 2018 в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье первого месяца осени – в этом году это 16 сентября.

День отца в Украине пока не имеет официально определенной даты, но в большинстве стран мира его отмечают в третье воскресенье июня или в третье воскресенье сентября.

День отца 2018: красивые поздравления в стихах для любимых родителей

Запрос "Заря - Динамо Киев" (более 50 тыс. поисков)

Динамо на выезде сыграло вничью с Зарей в 8-м туре чемпионата Украины. Причем первыми пропустили киевляне. После восьми туров у Динамо в активе 14 очков и отставание в 7 очков от лидера Шахтера. Заря на 4-м месте с 12 очками.

Запрос "Цвет настроения черный" (более 50 тыс. поисков)

Новая песня Киркорова и Крида за несколько часов вышла в Google-тренды Украины (Видео)

Песня называется "Цвет настроения черный". В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала "Во все тяжкие". Артисты Егор КРид и Филипп Киркоров сняли клипе на песню «Цвет настроения черный». Клип появился на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября. На данный момент он уже собрал 420 тысяч просмотров на YouTube. На видео Киркоров вместе с Кридом спускаются в подвал и переодевается в черную одежду. В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку «за нашего короля Филиппа Бедросовича».

Запрос "Головкин Альварес 2" (более 50 тыс. поисков)

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на знаменитой T-Mobile Arena завершился бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA super, IBO и вакантный пояс The Ring между Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом из Мексики. По истечению 12 раундов большинство судей отдали победу Саулю Альваресу.

Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу — 114:114, 115:113, 115:113. Для Головкина это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Запрос "День программиста" (более 20 тыс. поисков)

13 сентября свой профессиональный праздник отмечают программисты.

Запрос "Школа сезон 2" (более 20 тыс. поисков)

17 сентября вышла 17 серия популярного сериала о всех трудностях школьной жизни на канале 1+1.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.