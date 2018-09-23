Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Новости Украины: Вооенослужащие освободили хутор Вольный на Луганщине, на сессии Генассамблеи ООН обсудять ситуацию на Донбассе и в Крыму, в Лондоне Энтони Джошуа победил Александра Поветкина.
Освобождение хутора Вольного
Украинские военные взяли под контроль хутор Вольный в так называемой "серой зоне" в Луганской области. Эта местность входит в состав поселка Золотое-4.
Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, которые обороняются на первом оборонительном рубеже, указывают в ООС.
Крым и Донбасс обсудят в Генассамблее ООН
На сессии Украина должна донести информацию о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах.
В повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН включен вопрос ситуации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса.
Геращенко отметила, что Украина должна "по максимуму использовать высокую международную площадку для донесенння информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах".
Блокирование строительства на одесском пляже Ланжерон
Активисты ряда патриотических организаций снова, как и неделю назад, пришли на Ланжерон, чтобы остановить незаконное, по их мнению, строительство "реабилитационно-оздоровительного центра дельфинотерапии".
Среди них - члены "Национального корпуса", "Свободы", "Сокола", "Уличного фронта" и других, преимущественно праворадикальных групп и объединений.
В Одессе напали на общественного активиста Михайлика
Вечером в субботу, 22 сентября, неизвестными было совершено нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Пострадавший госпитализирован, сообщило местное издание "Думская".
"Сегодня вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика… Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на жену пострадавшего.
Джошуа нокаутировал Поветкина
22 сентября на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания) чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO британец Энтони Джошуа защищал свои титулы в бою против россиянина Александра Поветкина.
Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 7-м раунде. Эта победа стала 22-й в карьере британца (21 нокаутом).