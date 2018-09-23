Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа

Освобождение хутора Вольного

Украинские военные взяли под контроль хутор Вольный в так называемой "серой зоне" в Луганской области. Эта местность входит в состав поселка Золотое-4.

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, которые обороняются на первом оборонительном рубеже, указывают в ООС.

Крым и Донбасс обсудят в Генассамблее ООН

На сессии Украина должна донести информацию о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах.

В повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН включен вопрос ситуации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса.

Геращенко отметила, что Украина должна "по максимуму использовать высокую международную площадку для донесенння информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах".

Блокирование строительства на одесском пляже Ланжерон

Активисты ряда патриотических организаций снова, как и неделю назад, пришли на Ланжерон, чтобы остановить незаконное, по их мнению, строительство "реабилитационно-оздоровительного центра дельфинотерапии".

Среди них - члены "Национального корпуса", "Свободы", "Сокола", "Уличного фронта" и других, преимущественно праворадикальных групп и объединений.

В Одессе напали на общественного активиста Михайлика

Вечером в субботу, 22 сентября, неизвестными было совершено нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Пострадавший госпитализирован, сообщило местное издание "Думская".

"Сегодня вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика… Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на жену пострадавшего.

Джошуа нокаутировал Поветкина

22 сентября на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания) чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO британец Энтони Джошуа защищал свои титулы в бою против россиянина Александра Поветкина.

Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 7-м раунде. Эта победа стала 22-й в карьере британца (21 нокаутом).