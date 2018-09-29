Итоги 28 сентября: "Тайное" заседание правительства, госизмена за гражданство, атака на Fаcebook, Топаз "на отдыхе" и страшная находка на Одесчине
Новости Украины: На "тайном заседании" правительство продлило украинцам продажу природного газа по сниженной цене. Антимайдановца Топаза выпустили из СИЗО. Прокуратура открыла уголовное дело за получение гражданами Украины паспортов Венгрии. Руководство Fаcebook сообщило о масштабной атаке хакеров. На трассе в Одесской области нашли обезглавленное тело.
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"Тайное" заседание правительства оставило цены на газ неизменными
Кабмин провел не анонсированное ранее заседание, на котором продлил действие спецобязательств (PSO) на продажу природного газа для потребностей населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) сроком до 18 октября, что позитивно скажется на платежках украинцев по оплате коммунальных услуг.
Характерно, что ранее Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.
Паспортный скандал обергулся уголовным делом за госизмену
Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту получения гражданами Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области, с квалификацией действий по статье "государственная измена".
Внесенные сведения в Единый реестр зарегистрированы уголовным производством по умышленным действиям граждан Украины в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, указывающее на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украина - государственная измена.
Антимайдановец Топаз покинул СИЗО по закону Савченко и отправился "на отдых"
Октябрьским райсудом Харькова пересмотрены сроки задержания Игната Кромского, известного своим прозвищем "Топаз".
Суд принял решение освободить из колонии осужденного к 8 годам лишения свободы "антимайдановца" Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".
По словам адвоката, Кромской из СИЗО уехал в такси "на отдых".
В Одесской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск обнаружено обезглавленное тело мужчины
О страшной находке в полицию сообщил 19-летний мужчина, который проезжал мимо.
По предварительным данным, на найденном теле – повреждения, характерные при ДТП.
Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В Fаcebook сообщили о хакерской атаке
Руководство соцсети сообщило о масштабной кибератаке, которая может затронуть порядка 50 миллионов аккаунтов и об угрозе доступа к данным полльзователей сети.
Пользователей предупредили о возможных неудобствах с введением паролей для входа а также есть ли необходимость смены пароля для аккаунта.