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Итоги 28 сентября: "Тайное" заседание правительства, госизмена за гражданство, атака на Fаcebook, Топаз "на отдыхе" и страшная находка на Одесчине

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Главные новости 28 сентября
11:06 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: На "тайном заседании" правительство продлило украинцам продажу природного газа по сниженной цене. Антимайдановца Топаза выпустили из СИЗО. Прокуратура открыла уголовное дело за получение гражданами Украины паспортов Венгрии. Руководство Fаcebook сообщило о масштабной атаке хакеров. На трассе в Одесской области нашли обезглавленное тело.

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"Тайное" заседание правительства оставило цены на газ неизменными

Кабмин провел не анонсированное ранее заседание, на котором продлил действие спецобязательств (PSO) на продажу природного газа для потребностей населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) сроком до 18 октября, что позитивно скажется на платежках украинцев по оплате коммунальных услуг.

Характерно, что ранее Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. 

Паспортный скандал обергулся уголовным делом за госизмену

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту получения гражданами Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области, с квалификацией действий по статье "государственная измена".

Внесенные сведения в Единый реестр зарегистрированы уголовным производством по умышленным действиям граждан Украины в ущерб суверенитету, государственной и информационной безопасности страны, указывающее на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украина - государственная измена. 

Антимайдановец Топаз покинул СИЗО по закону Савченко и отправился "на отдых"

Октябрьским райсудом Харькова пересмотрены сроки задержания Игната Кромского, известного своим прозвищем "Топаз".

Суд принял решение освободить из колонии осужденного к 8 годам лишения свободы "антимайдановца" Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз". 

По словам адвоката, Кромской из СИЗО уехал в такси "на отдых".

В Одесской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск обнаружено обезглавленное тело мужчины

О страшной находке в полицию сообщил 19-летний мужчина, который проезжал мимо.

По предварительным данным, на найденном теле – повреждения, характерные при ДТП.

Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В Fаcebook сообщили о хакерской атаке

Руководство соцсети сообщило о масштабной кибератаке, которая может затронуть порядка 50 миллионов аккаунтов и об угрозе доступа к данным полльзователей сети.

Пользователей предупредили о возможных неудобствах с введением паролей для входа а также есть ли необходимость смены пароля для аккаунта.

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Новости Украины, Главные новости, Главные новости 28 сентября, Итоги 28 сентября, Итоги дня.
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