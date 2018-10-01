Итоги дня 30 сентября: Включенные фары с 1 октября, землетрясение в Индонезии, марш за права животных в Киеве, провал референдума в Македонии

В Украине с 1 октября, во время движения вне населенных пунктов, необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло на побережье индонезийского острова Сулавеси 28 сентября, вызвало цунами. По последним данным, в результате катаклизма погибли около 1000 человек.

В центре Киева в воскресенье прошла всеукраинская акция в защиту прав животных "Марш за животных", в которой приняли участие несколько тысяч активистов и зоозащитников. Участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй не мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться".

Референдум в Македонии по поводу переименования страны, проходивший в воскресенье, уже можно назвать провалившимся, из-за недостаточной явки граждан, которая составила около 35% вместо минимально необходимых 50%. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Македонии.