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Главные новости 1 октября: Новое имя "МИС Украина", на Порошенко подали в суд

Петр Порошенко и Франсуа Олланд
08:41 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости Украины: Мэр города Глухова в Сумской области заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко вручил орден Свободы бывшему президенту Франции Франсуа Олланду. После скандалов на конкурсе объявили имя новой МИСС Украина-2018. На Президента Украины подали в суд из-за Томоса об автокефалии.

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Мэр Глухова решил сложить полномочия мэра Глухова и идти в президенты

Мэр Глухова Мишель Терещенко заявил о своем решении сложить полномочия городского головы и принял решение баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году.

По словам чиновника, его цель "демонтировать существующую олигархическую систему" в Украине с привлечением общественных организаций для формирования команды профессиональных государственных деятелей. Также Терещенко планирует приобщать к своей команде волонтеров.

Вместе с тем, он добавил, что не собирается покидать глуховчан то свою нынешнюю команду.

Президент Украины наградил Олланда орденом Свободы

Украинский лидер Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду государственную награду Украины Орден Свободы.

Глава государства напомнил, что Олланд, будучи президентом, поддерживал Украину.

 

"Имею честь вручить Олланду высокую государственную награду Украины – Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд показывал, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", – заявил Порошенко.

Объявлено имя новой победительницы конкурса "Мисс Украина"

Украина выбрала новую королеву красоты 2018 года. Это 19-летняя Леонила Гузь, ранее вошедшая в шестерку финалисток. Победе девушки рады, однако, не все: многие пользователи соцсетей решили, что она стала новой "Мисс Украина" нечестным путем. Дисквалифицированная ранее победительница конкурса Вероника Дидусенко, тем не менее поздравила победительницу.

 

Из-за обращения о Томосе на Порошенко подали в суд

Иск к Президенту связан с его обращением к Вселенскому патриархату о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Сам Порошенко пока ситуацию с иском никак не комментировал. Однако, на судебное заявление отреагировал его пресс-секретарь Святослав Цеголко. В своем Фейсбуке он написал, что таким образом Россия пытается помешать Киеву получить собственную церковь.

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Все по теме:

Новости Украины, Мисс Украина 2018, Мишель Терещенко, Мэр Глухова, орден Свободы, Петр Порошенко, Сумская область, Томос, Украина, Франсуа Олланд.
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