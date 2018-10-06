Главные новости 5 октября: Отказ от голодовки Сенцова, новая глава ЦИК, Нобелевская премия мира-2018

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Олега Сенцова вынудили отказаться от голодовки

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - написал Сенцов.

Центральная избирательная комиссия избрала нового главу

Решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии.

В свою очередь Слипачук внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря, а по итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.

Синод Константинопольского патриархата состоится 9-11 октября

На Синоде будет рассматриваться отчет экзархов Константинополя, которые до сегодняшнего дня находились в Киеве с визитом.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии украинской церкви.

Названы лауреаты Нобелевской премии мира-2018

Были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии мира 2018 года. Ими стали гинеколог из Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.

По словам главы Норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсон, премия присуждена за борьбу с сексуальным насилием во время вооруженных конфликтов, – информирует "Би-Би-Си".

Известно, что Надя Мурад находилась в сексуальном рабстве в "Исламском государстве". Сегодня она активно помогает тем женщинам, кто оказался в подобной ситуации, и привлекает к этой проблеме широкое общественное внимание.