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Главные новости 5 октября: Отказ от голодовки Сенцова, новая глава ЦИК, Нобелевская премия мира-2018

#FreeSentsov
08:05 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления. Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Татьяну Слипачук. Очередной синод Константинопольского патриархата состоится уже на следующей неделе. Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2018 года.

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Олега Сенцова вынудили отказаться от голодовки

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с 6 октября из-за угрозы начала его принудительного кормления.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей", - написал Сенцов.

Центральная избирательная комиссия избрала нового главу

Решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии.

В свою очередь Слипачук внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря, а по итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.

Синод Константинопольского патриархата состоится 9-11 октября

На Синоде будет рассматриваться отчет экзархов Константинополя, которые до сегодняшнего дня находились в Киеве с визитом.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии украинской церкви.

Названы лауреаты Нобелевской премии мира-2018

Были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии мира 2018 года. Ими стали гинеколог из Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.

По словам главы Норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсон, премия присуждена за борьбу с сексуальным насилием во время вооруженных конфликтов, – информирует "Би-Би-Си".

Известно, что Надя Мурад находилась в сексуальном рабстве в "Исламском государстве". Сегодня она активно помогает тем женщинам, кто оказался в подобной ситуации, и привлекает к этой проблеме широкое общественное внимание.

 

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Новости Украины, #FreeSentsov, Константинопольский патриархат, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира 2018, Новая глава ЦИК, Олег Сенцов, Синод Константинопольского патриархата, ЦИК.
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