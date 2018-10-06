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В Украине попросили Президента изменить правила захоронений

Петиция Президенту Украины
21:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Петиция под названием "Строительство крематориев" появилась на сайте 5 октября.

Украинцы предлагают изменить правила захоронений. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"В нашей стране, по моему мнению, слишком большую площадь занимают кладбища, свою суть как христианское погребение для будущего поколения они теряют, и в этом нет ничего плохого. Пусть вместо новых могил вырастают новые леса!" - говорится в петиции.

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Автор петиции - Григорий Посудевский.

Инициатива пока собрала только 35 подписей с 25 тысяч необходимых для рассмотрения ее Президентом.

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Новости Украины, Захоронение, Петиция Президенту Украины, Петр Порошенко, Правила захоронение, Украина.
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