День Независимости Украины

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Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор

Монсеррат Кабалье
08:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Испании умерла всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье, картина Бэнкси самоуничтожилась после покупки на аукционе, в Латвии прошли выборы в парламент.

Климкин за новый закон о гражданстве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за новый закон о гражданстве и категорически против легализации двойного гражданства с РФ.

"Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но хочу сразу сказать, что при любых инновационных идеях, которые нужно обсуждать не только в нашем политикуме, а в общественной дискуссии в целом, я категорически против любых идей или мнений легализации двойного гражданства со страной-агрессором", - сказал министр.

Выборы в Латвии

Выборы в национальный парламент (Сейм) прошли в субботу в Латвии. Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу на них одерживает социал-демократическая партия "Согласие", набирающая 20,83% голосов.

Как сообщил ЦИК страны на основе подсчета голосов с 645 избирательных участков из 1078, социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, лидирует на выборах в Сейм с 20,83% голосов избирателей. За ней следует партия "Кому принадлежит государство", которую поддержали 14,08% граждан. Тройку лидеров замыкает Новая консервативная партия с 12,72% голосов. Необходимый пятипроцентный барьер для попадания в Сейм также преодолевают Союз "зеленых" и крестьян (11,89%), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (10,34%), объединение "Для развития/За!" (10,08%) и партия "Новое Единство" (6,36%).

Картина таинственного художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе после покупки

Картина британского художника Бэнкси (Banksy) "Девочка с красным шаром" самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов стерлингов (порядка 1,4 млн долл.) на аукционе "Сотбис".

Отмечается, что картина была продана человеку, который делал ставки по телефону. Через несколько минут после продажи под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину.

Ушла из жизни оперная певица Монсеррат Кабалье

В субботу, 6 октября, в Барселоне, Испания умерла культовая оперная певица Монсеррат Кабалье. Певица прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988).

Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии. В 1997 году совместно с швейцарской рок-группой Gotthard была записана рок-баллада "One Life One Soul".

Бой Нурмагомедов-Макгрегор

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. Главным поединком вечера стала встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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