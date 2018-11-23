Итоги 22 ноября: Бюджет-2019, новые последствия "пьяного" вождения

Новости Украины: В четверг, 22 ноября, Рада приняла закон о госбюджете-2019. В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде.

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Рада приняла закон о госбюджете-2019

Верховная Рада одобрила закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год с дефицитом в пределах 2,3% от валового внутреннего продукта Украины.В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом видеВерховная Рада разрешила штрафовать водителей на 51 тысячу гривень за езду в нетрезвом виде. Верховная Рада существенно увеличила штрафы - от 17 тыс. до 51 тыс. грн - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом виде

Верховная Рада разрешила штрафовать водителей на 51 тысячу гривень за езду в нетрезвом виде.

Верховная Рада существенно увеличила штрафы - от 17 тыс. до 51 тыс. грн - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Увеличение штрафов предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№7279-Д), который сегодня принял парламент.

Стало известно, когда заработает Министерство по делам ветеранов

Министерство по делам ветеранов, которое возглавляет Ирина Фриз сможет заработать с июня.

Министерство по делам ветеранов в полном объеме начнет работу в июне следующего года.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в комментарии телеканалу "Прямой"."Процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет начать работу только с июня", - отметила Фриз.Маркарова стала полноправным министром финансов Украины

Верховная Рада назначила и.о.министра финансов Маркарову главой Министерства финансов Украины

Верховная Рада поддержала предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана назначить Оксану Маркарову министром финансов Украины, которая до этого времени исполняла обязанности главы ведомства.

Как передает корреспондент, за такое решение проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил О.Маркарову и.о. министра финансов.