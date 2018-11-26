Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС

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08:58 Сегодня Телеграф Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины. Россия подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс.

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Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины

Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье осуществили агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил ВС Украины, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, сообщили в ВМС ВС Украины.

В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Эскалация в Азовском море: Россия подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива в связи с инцидентом с украинскими кораблями.

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

Как сообщалось, российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Президент Латвии посетил зону ООС

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе в рамках своего визита в Украину. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit: реакция политиков

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Д.Туск в Twitter.

Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ

Международная пауза пошла на пользу александрийцам.

Александрия добыла победу над Динамо (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Украины.

Команде Владимира Шарана удалось выйти вперед еще на старте первого тайма. Андрей Цуриков точно замкнул подачу Дмитрия Шастала. Киевляне счет сравняли еще на 33-й минуте — Беньямин Вербич получил навес от Кенджеры и головой направил мяч в сетку.

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Азовское море, ФК Динамо К, Итоги, Александрия, Президент Латвии, Итоги дня, Главные новости, Итоги 26 ноября, Экслакация.
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