Климкин напомнил об опасности при посещении Беларуси

Новости Украины: Климкин напоминает о наличии угроз для украинцев при посещении Беларуси из-за спецслужб РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин напоминает о наличии угроз для украинских граждан при посещении Беларуси.

"Я это всегда говорил, что я вижу угрозы для некоторых украинских граждан посещать Беларусь из-за российских спецслужб, не из-за действий белорусов", - сказал он на брифинге в Брюсселе во вторник.

По его словам, есть несколько примеры агрессивных действий российских спецслужб по отношению к украинцам, в частности, похищение Павла Гриба с территории Беларуси и вывоз его в Россию.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник вечером вылетел на министерские заседания НАТО и ОБСЕ по вопросу агрессивных действий России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей.