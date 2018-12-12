День Андрея Первозванного 2018: лучшие гадания 13 декабря на будущее

Новости Украины: Гадать на Андрея Первозванного, с 12 на 13 декабря, старая традиция.

Девушки, которые хотели узнать свое будущее, собирались с лучшими подругами в эту волшебную ночь, чтобы погадать.

Узнайте благосостояние жениха

Когда все в доме лягут спать, девушка должна погасить свет, а потом сесть у закрытого и зашторенного окна, загадав: "Суженый, ряженый, поезжай мимо окна".

Через некоторое время девушка должна услышать едущих мимо ее окна. Если звук громкий, люди кричат и свистят, то значит ее семейная жизнь будет веселой, а жених - богатым. Когда проезжают или проходят мимо ее окошка тихо, то суждено ей выйти замуж за бедного парня.

Гадание на жениха с водой

Перед сном, с 12 на 13, девушка должна совершить ритуал с водой. Нужно налить таз до самой верхушки, взять замок, и запирать его, приговаривая: "Приди мой суженый, пить попроси". Поверье гласит, что будущий супруг должен присниться девушке после такого гадания.

Гадание на жениха на заборе

Гадания, традиции, приметы Гадать нужно после заката. Девушка должна идти вдоль забора, считая колья, а также приговаривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостец". На каком слове остановиться, таким и жених будет.

Гадание на картах

Перед сном нужно положить под подушку четырех королей со словами: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Жених приснится в образе короля.

Звон ключей

Девушки вывешивали ключи за окошко, а потом обрекала себя на мучительные ожидания. Через некоторое время (от полуночи до рассвета) ключи начинали шевелиться, в этот момент девушка должна была быстро спросить имя жениха. По старым легендам, отвечал девице леший или дьявол.

Гадание на суженого со сковородой

Нужно положить сковородку под кровать своей мамы, но так, чтобы она этого не знала. Что делать дальше? Перед сном проговорите про себя: "Суженый-ряженый, приходи к теще в гости блины есть". А утром необходимо спросить у матери, что ей приснилось. Если во сне она кормила какого-нибудь парня блинами, просите описать его внешность. Он - ваш будущий жених.

Гадание на суженого со сковородой и соломой

Девушка под сковороду подкладывает солому, на которую потом специально наступает. Издается скрип, шелест и кто-то из нечисти называет имя суженый.

Конопляные семена

Девушки брали горсть конопляного семени, выходили в полночь на двор, три раза обходили вокруг дома (и одновременно высыпали семена), а также приговаривали: "Я, святой Андрей, конопельки сею; Дай же, Боже, знать, с кем свадьбу играть". После этого ритуала девушка возвращались домой, ложись спать. Суженый должен был присниться.

Вода и солома

Нужно налить воды в тарелку, положить на нее несколько соломинок (в виде мостика), поставить себе ее под кровать. Если ночью приснится мужчина, который будет переводить вас через мост, постарайтесь запомнить его. Он - ваш будущий муж.