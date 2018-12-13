МОН будет заниматься формированием бюджетов школ и вузов

Новости Украины: У министра образования Украины Лилии Гриневич появится заместитель, который будет отвечать за финансовую составляющую образовательной политики.

Правительство увеличило количество заместителей министра образования и науки с пяти до шести, новый заместитель будет отвечать за финансовую составляющую образовательной политики. Об этом в комментарии сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Министерство образования и науки сейчас получило дополнительные полномочия, которых раньше не имело. Мы сейчас начинаем отвечать за создание своих механизмов распределения финансовых ресурсов. Например, если раньше Министерство финансов создавало все алгоритмы, связанные с формированием бюджетов высших учебных заведений, средних учебных заведений, формулы образовательных субвенций, то сейчас все это будет делать МОН. То есть, мы начинаем, наконец, вести финансовую составляющую образовательной политики. Это будет заместитель, который будет заниматься исключительно вопросом финансов",- сказала Гриневич.

Она отметила, что сейчас решается вопрос кандидатуры на должность заместителя министра образования и науки по вопросам финансов.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на начальную школу в государственном бюджете заложен 1 млрд грн. В 2019-м Минобразования попробует еще раньше отдать деньги на места, но все зависит от управленческой способности местной власти. Известно, что в 2019 году регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 5 февраля и продлится до 25 марта. Дополнительного периода для внесения изменений в регистрационные данные не будет.