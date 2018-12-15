Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера "Никополь"

Новости Украины: Адвокат Эмиль Курбединов посетил украинского командира бронетанкового катера "Никополь".

Защитник военнопленных украинских моряков адвокат Эмиль Курбединов посетил командира украинского бронетанкового катера "Никополь" Богдана Небылицу. Об этом сообщает на специально созданной в Facebook странице "Защита военнопленных украинских моряков" адвокат Николай Полозов.

"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицу. По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается. Вместе с тем, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" его четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются", - написал Полозов.

По его словам, как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Небылица заявил, что является военнопленным.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.



26 ноября в связи с агрессией России Верховная Рада Украины приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении в 10 областях военного положения сроком на 30 дней.