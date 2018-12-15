Скачать
Суббота, 15.12.2018
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера &quot;Никополь&quot;
Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера "Никополь"
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
Рианчо рассказал, в какой клуб лучше перейти Цыганкову
В Украине объявили победителей премии &quot;Книга года ВВС-2018&quot;
В Украине объявили победителей премии "Книга года ВВС-2018"

Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера "Никополь"

Один из адвокатов украинских моряков посетил командира катера &quot;Никополь&quot;
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокат Эмиль Курбединов посетил украинского командира бронетанкового катера "Никополь".

Защитник военнопленных украинских моряков адвокат Эмиль Курбединов посетил командира украинского бронетанкового катера "Никополь" Богдана Небылицу. Об этом сообщает на специально созданной в Facebook странице "Защита военнопленных украинских моряков" адвокат Николай Полозов.

"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицу. По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается. Вместе с тем, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" его четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются", - написал Полозов.

По его словам, как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Небылица заявил, что является военнопленным.

Болгария призвала РФ освободить украинских захваченных моряков

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

26 ноября в связи с агрессией России Верховная Рада Украины приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении в 10 областях военного положения сроком на 30 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Адвокат, СИЗО, Николай Полозов, СИЗО "Лефортово", Эмиль Курбединов, Катер Никополь, Бронетанковый катер, Богдан Небылица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля
04 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
05 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ (Фото)
Собор УПЦ в Софии Киевской: первые фото
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь