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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов

&quot;Укрзализныця&quot; открыла продажу билетов на 5 &quot;праздничных&quot; поездов
14:30 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.

Речь идет о дополнительных поездах из Киева в Ужгород, Львов, Ковель, Днепр, а также из Одессы в Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.

В компании напомнили, что уже ввели новые маршруты "Ивано-Франковск - Днепр", "Запорожье - Ужгород", "Кривой Рог - Ужгород" и "Сумы - Винница" путем удлинения маршрутов существующих поездов.

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Как сообщалось ранее, Акционерная компания "Укрзализныця" в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. Об этом говорится в пояснительной записке к консолидированному проекту финансового плана "Укрзализныци" на 2019 год.

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Украина, Укрзализныця, Поезда, Новогодние праздники, Праздники, Расписание поездов, Праздничные поезда, Новогодние и рождественские праздники, Поезда из Киева.
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