У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс

Новости Украины: Лишить субсидии могут за дорогой подарок, сдачу жилья в аренду и торговлю урожаем со своей дачи.

В Украине разрешили жаловаться на соседей, если кажется, что они незаконно получают субсидии. На данный момент подразделения органов соцзащиты проверяют около 500 таких жалоб. Об этом сообщили в Минсоцполитики. Узнать, кто получает субсидию, а кто нет, можно с помощью единого открытого реестра. В нем можно проверить любой адрес и узнать, получает ли субсидию, например, соседи. А если при этом сосед ездит на хорошей машине, отдыхает за границей или вы знаете о том, что он работает неоформленным, "настучать" можно по телефону 0-800-50-20-57.

За что могут забрать субсидию:

долг за коммуналку как минимум за два месяца;

автомобиль не старше 2010 года выпуска;

большая недвижимость: (квартира от 120 кв.м. и дом от 200 кв.м);

ложь в декларации;

если в квартире есть трудоспособный, который нигде не работает и не стоит на учете в центре занятости, не платит ЕСВ;

покупка на сумму от 50 тыс. грн.

Как разъяснил министр соцполитики Андрей Рева, главная причина, по которой могут отказать в субсидии или отобрать уже назначенную, — это сообщение от налоговой о том, что кто-то из членов семьи единоразово потратил более 50 тыс. грн на любые цели (покупка земли, квартиры, дома и т. д.), кроме оплаты "коммуналки" или неотложной медоперации.

Также, по словам министра, субсидии лишат, если в квартире зарегистрированы (но в декларации о доходах не указаны) не проживающие люди (дети, родители и т. д.). Выход есть — подать на комиссию по субсидиям документы, подтверждающие, что фактически они живут в другом месте. Это может доказать справка с места работы или учебы в другом городе, больницы, хосписа.

Лишить субсидии можно даже за покупку дорогой турпутевки или если при проверке условий жизни семьи пенсионеров обнаружат в их квартире новую мебель, бытовую технику, подаренную детьми. По словам юриста Владимира Столитнего, чтобы избежать такой ситуации, нужно указать в платежных документах за покупку имя плательщика (например, сына) и заранее предъявить их при оформлении субсидии. Судиться потом за отобранную субсидию можно, но это дорого и долго, да и аморально, если вы действительно скрываете доходы, считает юрист.

Отметим, в Украине запустят новую систему проверки субсидиантов, которая позволит разделить получателей государственной помощи на два списка – "черный" и "белый". Как заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, попавших в "белый список" субсидиантов контролирующие органы проверять либо не будут вовсе, либо будут проверять изредка, а за лицами из другого перечня будет установлен тщательный контроль.

Стоит ометить, что субсидианты после повышения тарифа на газ и другие коммунальные услуги платить больше не будут. Так, размер их платежа привязан к доходам, прожиточному минимуму и нормативам. Примерный размер скидки можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Ранее стало известно, за использованный газ, воду или электричество можно рассчитаться субсидией, которую сэкономили в прошлом месяце