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Названо количество людей, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья

Названо количество людей, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья
22:33 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В министерстве подчеркнули, что на следующий год все учреждения первичного звена должны перезаключить договоры с Нацслужбой здоровья.

В Украине уже более 1160 коммунальных и частных медицинских учреждений заключили договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Об сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 17 декабря через электронную систему здравоохранения заявления на договоры с НСЗУ на 2019 год подали 1163 коммунальных и частных медицинских учреждения. НСЗУ продолжает прием заявлений на договоры на 2019 год. В "третью волну" договоры заключают не только учреждения, которые не работали со службой в 2018 году, но и те учреждения, которые уже имеют договор. Ведь такой договор на 2018 год действует только до конца текущего года", - отметили в Минздраве.

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"Заявление на заключение договоров можно подать до 20 декабря 2018 года. А после заключения такого договора - с 1 января 2019 года - перейти на новую модель финансирования - оплаты за медицинские услуги от Национальной службы здоровья по принципу "деньги идут за пациентом", - подчеркнули в Минздраве.

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Украина, Здоровье, Минздрав, Национальная служба здоровья, НСЗУ.
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