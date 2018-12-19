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Итоги 18 декабря: разделение ГФС, транш МВФ и что ждет храмы УПЦ МП
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Кабмин принял постановление, по которому произойдет разделение Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Митрополит Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата. МВФ одобрил для Украины кредит в 3,9 млрд долларов. Такими были главные новости вторника, 18 декабря.

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Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

Кабинет министров Украины принял с доработкой постановление, по которому состоится разделение Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Так, в состав Государственной налоговой службы будут входить подразделения налоговой милиции, а по Государственной таможенной, то это будут отдельные центральные органы исполнительной власти.

Как подчеркивают в Правительстве, вышеуказанное постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий Правительства до 2020 года.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Добавим, что накануне 24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

МВФ одобрил для Украины кредит в 3,9 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило введенный в 2016 году запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года. Данное решение принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

Что будет с храмами УПЦ МП

Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны Православной церкви Украины не будет. Будут принимать приходы, которые примут решение о присоединении к новосозданной церкви.

Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Митрополит подчеркнул, что никакого принуждения к приходам Московского патриархата осуществлять не будут.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность",– сказал он.

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При этом Епифаний отметил, что все должно происходить мирно. По его словам, основой такого перехода должны стать "любовь и уважение".

"Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно", – отметил митрополит.

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УПЦ МП, ГФС, Итоги дня, Главные новости, Епифаний, Итоги 18 декабря.
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