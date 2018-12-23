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Итоги 22 декабря: Пожар во Львове, провокация против Епифания и победа Беринчика

Итоги 22 декабря: Пожар во Львове, провокация против Епифания и победа Беринчика
09:27 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:

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Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в субботу, речь идет об одобренном Радой 20 декабря законе "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

Российские пранкеры пытались спровоцировать главу ПЦУ

Российские спецслужбы посредством пранкеров осуществили попытку спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В сообщении указано, что митрополит Епифаний в разговоре выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата Лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе. Кроме того, было сказано, что Церковь определяет однополые отношения как грех. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает верующим, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

В ходе разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что данная беседа – провокация, и он прекратил ее.

Пожар на рождественской ярмарке во Львове

В центре Львова в субботу, 22 декабря, в 13:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы в г.. Львове.

По информации, пожар перекинулся на 2 соседние торговые павильоны. Предварительно результате пожара травмированы 4 человека. Как отмечают свидетели происшествия, перед возгоранием на ярмарке произошел взрыв.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту этого инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания, а также проводят досудебное расследование.

Победа Беринчика

В субботу, 22 декабря, прошел бой за титул WBO International в легком весе между 30-летним украинцем Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Для обоих боксеров поединок в Броварах был важнейшим в карьере, ведь на кону стоял титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации. Как известно, лишь звание чемпиона мира является престижнее данного титула.

Бой прошел за преимуществом украинца, но высокий рост Кристобаля и устойчивость на ногах сделало бой интересным. В 4-м раунде серия атак Беринчика едва не привела к победе, но стойкость соперника не дала этого сделать. Но схожая активность Беринчика в 7-м раунде вынудила арбитра остановить бой.

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Все по теме:

22 декабря, Порошенко подписал закон, Итоги дня, Главные новости, Переименование УПЦ МП, Победа Беринчика, Пожар на рождественской ярмарке во Львове, Пранкеры позвонили Епифанию.
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