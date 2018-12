Цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы

Граждан Украины среди пострадавших в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии. Консул: + 628788-489-0918", - написал В.Кирилич в своем аккаунте в Твиттер в понедельник утром.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 24 декабря, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек. Представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо сообщил также, что еще 57 человек числятся пропавшими без вести. Однако, по оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти.

Indonesia Had a 'Volcano Tsunami' After Krakatoa Erupted Today Video shows tsunami crashing into venue, w/o warning while band Seventeen was in concert.

There were multiple fatalities

This is so sad #PrayForIndonesia #PrayForSeventeenBand pic.twitter.com/N7EuhF6tCx

