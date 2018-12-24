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Цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы

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Цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По предварительной информации консульской службы Министерства иностранных дел украинцы не пострадали в результате цунами в Индонезии.

 Граждан Украины среди пострадавших в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии. Консул: + 628788-489-0918", - написал В.Кирилич в своем аккаунте в Твиттер в понедельник утром.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 24 декабря, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек. Представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо сообщил также, что еще 57 человек числятся пропавшими без вести. Однако, по оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти.

Ранее сообщалось о 222 погибших и 840 раненых.

Цунами обрушилось на западную индонезийскую провинцию Бантен 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и удара волны цунами погибли более 2 тысяч человек.

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МИД, Индонезия, Украинцы, Жертвы, Цунами, Цунами в Индонезии.
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