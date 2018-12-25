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Патриарх Варфоломей пошутил о "сладкой взятке" за автокефалию для Украины

Патриарх Варфоломей пошутил о &quot;сладкой взятке&quot; за автокефалию для Украины
08:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Патриарх Варфоломей на встрече с детьми пошутил, что взял за автокефалию для украинской церкви с президента Петра Порошенко не деньги, а конфеты.

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал обвинения Москвы в получении взятки за предоставление украинской православной церкви автокефалии. Греческое издание Orthodoxia.Info пишет, что об этом Варфоломей заявил во время встречи с детьми.

"Хотя Русская церковь обвиняет меня e том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко", - цитирует издание слова Варфоломея.

Патриарх добавил, что президент Украины "от большой радости" отправил воВселенский Патриархат пакеты конфет со своей фабрики.

Пророссийские СМИ ранее распространяли информацию о том, что президент Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление украинской православной церкви автокефалии. Эта информация ни разу не подкреплялась фактами.

Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

Еще три прихода УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Патриарх Филарет заявил, что  иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, будут считаться раскольниками. Два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которые участвовалив Объединительном соборе уже заявили о переходе в ПЦУ. Московский патриархат уже отреагировал на такие действия и назвал митрополитов раскольниками, а также что все участники будут стерты из исторической памяти церкви.

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Взятка, УПЦ, Константинополь, Автокефалия, Вселенський Патриарх Варфоломей.
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