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Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
11:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинцам придется выложить за продукты для новогоднего стола почти на 20% больше, чем в прошлом году.

В Государственной службе статистики опубликовали отчет об изменении цен на основные товары и услуги в Украине за 2018 год. 

Анализируя данные ведомства, больше всего подорожал проезд в общественном транспорте – на 26%. Также выросли цены на горючее – сжиженный газ и дизель на 20%, бензин – на 12%. Стоимость аренды жилья повысили на 10%.

Также цены поднялись и на продукты питания, а именно: стоимость лука, капусты и моркови выросла на 50%, хлеб подорожал на 17%, рыба и колбаса – на 10%. При этом цены на гречку, яблоки и сахар снизились. В итоге рекордным стало снижение цен на яблоки за счет большого урожая.

Кроме того, новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% по сравнению с новогодним столом-2018 и обойдется для семьи из четырех человек в 1535 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

По данным института, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

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В то же время, стоимость новогоднего стола в Киеве составит 1,647,60 грн, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года.

По расчетам Института аграрной экономики, за деликатесы украинцы должны заплатить еще около 470 грн: за баночку красной икры (120 г) – 250 грн, красную рыбу (200 г) – 220 грн. Соответственно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2 тыс. грн. Стол с деликатесами для киевлян обойдется в 2,157,60 грн.

По данным института, традиционный салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 129,76 грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Салат "Сельдь под шубой" будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.

Существенно возрастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы салями будет стоить в среднем 80 грн, столько же подбрюшины копченой – 75 грн, а биток из свинины свежий – 78,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 111 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.

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Кроме того, 0,5 кг филе сельди обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 54 грн, сливочное масло (200 г) – 32,25 грн. Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 159,48 грн, фруктов – 78 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн)

Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 декабря 2018 года

Напоминаем, что ранее проводился мониторинг рынка продуктов с 12 декабря по 18 декабря, который позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

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Цены, Цены на продукты, Изменения, Цены на бензин, Цены на топливо.
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