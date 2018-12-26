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Молодым семьям будут предоставляться кредиты на жилье

Молодым семьям будут предоставляться кредиты на жилье
16:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Кабмин будет предоставлять кредиты на приобретение жилья 40 молодым семьям.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении кредитов на приобретение жилья 40 молодым семьям. Соответствующее постановление от 18 декабря 2018 года № 1090 обнародовано на Правительственном портале.

Средства будут выделяться через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

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Согласно решению, преимущество в получении кредита будет предоставляться семьям погибших участников антитеррористической операции и молодым гражданам, которые принимали непосредственное участие в АТО, а также внутренне перемещенным лицам.

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Государственный фонд, Молодые семье.
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