В УПЦ МП отказались проводить богослужения с ПЦУ

Новости Украины: Архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что Украинская православная церковь московского патриархата отказывается проводить совместные богослужения с ПЦУ.

Украинская православная церковь московского патриархата не будет проводить совместных богослужений с Православной Церковью Украины. Об этом ТАСС сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

"Богослужения с "новой" церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", - сказал Климент.

По его словам, новая церковь "является неканонической религиозной организацией".

"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", - сообщил Климент.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не стал раскрывать журналистам подробности доставки Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви в Киев, отметив лишь, что грамота будет в украинской столице уже в понедельник, 7 января.

В воскресенье, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ. На церемонии вручения присутствует украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.