Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости Украины: Во вторник, 15 января, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды сильные порывы ветра, местами метели.

В Украине 15 января ветреную и с осадками погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой снег; днем в Приазовье и Крыму – умеренный мокрый снег с дождем, а в центральных и большинстве северных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с, местами метель.

Температура в течение суток 1-6° мороза, в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла (ночью в Прикарпатье и Закарпатье 7-9° мороза). В Киеве 15 января ночью прогнозируется небольшой снег, слабая метель, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 15 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 15 января:

Ужгород – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

Львов – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

Ивано-Франковск – снег, ночью и днем -2...-4

Тернополь – снег, ночью и днем -2...-4

Черновцы – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4

Хмельницкий – снег, ночью и днем -2...-4

Луцк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

Ровно – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

Житомир – снег, ночью и днем -2...-4

Винница – снег, ночью и днем -2...-4

Одесса – пасмурно, ночью и днем 0...-2

Николаев – снег, ночью и днем -1...+1

Херсон – пасмурно, ночью и днем 0...-2

Симферополь – дождь, ночью и днем +3...+5

Кропивницкий – пасмурно, ночью и днем -2...-4

Черкассы – пасмурно, ночью и днем -2...-4

Чернигов – пасмурно, ночью и днем -2...-4

Сумы – пасмурно, ночью и днем -2...-4

Полтава – пасмурно, ночью и днем -1...-3

Днепр – снег, ночью и днем -1...+1

Запорожье – снег и дождь, ночью и днем 0...-2

Донецк – снег и дождь, ночью и днем 0...+2

Луганск – снег и дождь, ночью и днем 0...+2

Харьков – снег, ночью и днем -1...+1

Киев – пасмурно, ночью и днем -2...-4

В Украине 16 января в западных областях прогнозируется снег, днем на Прикарпатье снег с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории без существенных осадков, лишь в восточных областях умеренный, ночью местами значительный снег. Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью 1-7° мороза, днем 0-5 тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. В Киеве 16 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды на 16 января, Фото: meteo.gov.ua

17 января по всей Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 17 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 16 января 0-5° мороза, на западе до 3° тепла; 17 января от 2° мороза до 3° тепла, в западных и южных областях 1-6° тепла.

На Киевщине 17 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза; днем 16 января 0-5° мороза, 17 января от 2° мороза до 3°.

Прогноз погоды на 17 января, Фото: meteo.gov.ua

18-19 января в Украине без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем в южной части 2-7° тепла, в Крыму до 10°, на остальной территории 18 января 0-5° тепла, 19 января от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах ночью и днем 2-7° мороза.

В столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 18 января 0-5° тепла, 19 января от 2° тепла до 3° мороза.

Прогноз погоды на 18 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Как и в уходящем году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холода держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.