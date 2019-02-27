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Убийство Гандзюк: Суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру

Убийство Гандзюк: Суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру
17:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Завтра суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру.

Завтра Шевченковский районный суд города Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"На рассмотрение в суд поступило ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Мангера, подозреваемого в совершении уголовного преступления по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство - ред.)", - говорится в сообщении.

Заседание суда должно начаться в 14.00.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший". По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п. 6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление является подследственным СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".

"Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях", - отметил Мангер.

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля - на работу.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога. Завтра, 28 февраля, в 16.45 Апелляционный суд Киева должен рассмотреть эти апелляции.

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Суд, Мера пресечения, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.
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