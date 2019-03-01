Епифаний рассказал, допустят ли к причастию представителей ЛГБТ-сообществ

Новости Украины: Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что представители ЛГБТ-сообщества допустят к причащению, если покаются в грехах и исправят свои ошибки

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний ответил на вопрос журналистов, допустит ли представителей ЛГБТ-сообщества к одному из главных таинств православной церкви – причастию.

Глава ПЦУ заявил, что они смогут участвовать в таинствах, если "покаются в своих грехах, если исправят свои ошибки". Он подчеркнул, что ПЦУ является непоколебимой в этом вопросе, ведь "церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром".

Митрополит Епифаний объяснил, что существует человек, к которому мы относимся с любовью, но также есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Он подчеркнул, что это способ жизни, который несовместим с христианскими взглядами.

Глава ПЦУ подчеркнул, что новая церковь базируется на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом и мы не можем как Церковь назвать это добром. В связи с этим, он призвал людей каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. Только в таком случае, он сможет принять участие в таинствах.

Напомним, 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева,прошел Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредили Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердили ее Устав и избрали предстоятеля. Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. 6 января 2019 года в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. Вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию.