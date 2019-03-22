40 святых: что нельзя и можно делать в этот праздник, приметы

Новости Украины: Праздник сорока святых, который отмечается ежегодно 22 марта, почитает память 40 Севастийских мучеников.

22 марта церковь чтит память сорока Севастийских мучеников - воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

История праздника 40 святых

Эти воины были лучшими в армии древнеримского императора Ликиния. Сам Ликия был жестоким гонителем христианства. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году.

В холодную и ветреную ночь их завели в Севастийское озеро. За ночь оно покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я - христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

День 40 мучеников относится к наиболее почитаемым праздникам. Сегодня даже облегчается строгость Великого поста.

Что нельзя делать в Сорок святых

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья.

Нельзя кушать мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.

В День сорока святых нельзя одалживать деньги.

А также в этот праздник нельзя гневаться, злиться и сквернословить.

Что можно делать в День сорока святых

В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

В этот праздник также можно гадать и призывать весну.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год.

Также в этот праздник, как и в день весеннего равноденствия, принято строить планы на будущее и мечтать.

Приметы в День сорока святых

Если 22 марта в День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не волноваться, что вернутся холода.

Холодная погода в День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие перемены погодных условий.

Прилетевшие птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых? Лето будет холодным и урожайным.

Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.

22 марта выпал снег? Пасхальная неделя будет очень холодной.

День Сорока святых - это символическое начало весны, встреча птиц с теплых краев и обязательное почитание душ сорока мучеников. В этом году событие приходится на 22 марта, но нужно постараться соблюсти большинство приказаний этого дня.