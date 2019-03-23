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Итоги 21 марта: весенний "режим тишины" на Донбассе и саммит ЕС по Крыму

Итоги 21 марта: весенний "режим тишины" на Донбассе и саммит ЕС по Крыму
07:42 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Новости Украины: Пять военнослужащих Объединенных сил погибли и 15 ранены с 8 марта. В Украине дополнительно заработает 25 радаров в 17-ти областях. Украинцы смогут путешествовать в Таиланде с туристической целью без виз с 14 апреля 2019 года. На саммите Евросоюза подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и г. Севастополь Россией. В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэн погибло по меньшей мере 47 человек, около 640 получили ранения.

Весенний "режим тишины" на Донбассе: погибли пять бойцов, еще 15 ранены

Пять военнослужащих Объединенных сил погибли и 15 ранены с 8 марта, когда, согласно договоренности, достигнутой подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), на Донбассе было объявлено перемирие, заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Боевые потери личного состава Объединенных вооруженных сил за этот период только – безвозвратные 5, то есть погибших, и санитарные, то есть раненые, 15. Всего 20 человек. Это всего лишь с 8 марта", - сказал Е.Марчук в Киеве в пятницу на брифинге о текущей ситуации на Донбассе.

 

На украинских дорогах станет больше радаров

С понедельника, 25 марта, в Украине дополнительно заработает 25 радаров в 17-ти областях. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Таким образом с понедельника на украинских трассах будет работать 75 приборов для измерения скорости.

Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

 

Украинцы смогут ездить в Таиланд без виз

Граждане Украины могут путешествовать в Таиланде с туристической целью без виз с 14 апреля 2019 года.

"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

 

ЕС по итогам саммита принял декларацию по Крыму

В заключительной декларации саммита Европейского Союза главы государств и правительств стран-членов ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и г. Севастополь Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Соответствующий документ обнародован в пятницу в Брюсселе по окончании саммита Европейского Союза.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - сказано в документе.

 

Взрыв на химзаводе в Китае: десятки погибших и сотни раненых

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэн погибло по меньшей мере 47 человек, около 640 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что к утру пятницы, 22 марта, пожарным удалось локализовать пожар. 640 пострадавших, из которых 32 получили тяжелые ранения, были доставлены в 16 больниц.

В частности, в результате взрыва пострадали дети в соседнем от места инцидента детском саду.

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ЕС, Китай, Таиланд, Крым, Донбасс, Радары, Взрыв в Китае, ООС, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 22 марта, Итоги 22 марта.
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