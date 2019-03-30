Скачать
Суббота, 30.03.2019
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили

Смотрите фото (4)
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
09:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты, в Британии в третий раз не проголосовали за Brexit, Усик отказался от пояса.

_____________________________________________________

Решение ЦИК по количеству кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что в бюллетене на выборах 31 марта будут имена 39 кандидатов в президенты Украины, так как ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.

Поскольку, для отмены регистрации кандидаты на должность президента должны были подать заявление до 7 марта 2019 года включительно, то последующие публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

Последние дебаты перед выборами

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пришла на дебаты на телеканале UA: Первый, однако ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский в студии так и не появились.

По словам Тимошенко, она была готова к общению с оппонентами, однако из-за их отсутствия, проводить дебаты было не с кем.

"Я пришла на дебаты, но дебаты некого", - написала в своем Facebook Тимошенко.

Она также выразила сожаление по поводу того, что два мощных рейтингоносца не нашли времени или храбрости сегодня дебатировать.

Сколько перевели в страну денег украинские "гастарбайтеры"

Украинские гастарбайтеры из разных стран мира заработали и отправили в страну почти 11 миллиардов долларов дохода. Официальная сумма переводов составляет 8,2% от общего ВВП. В подсчете использовались данные за 2018 год. Результат заработков превысил показатели 2017 года на 17%.

Согласно информации НБУ, больше всего валюты было переведено из Польши - 3,62 миллиарда американских долларов, как никогда опередив Россию. Восточное зарубежье помогло заработать украинцам всего 948 миллионов иностранной валюты, опустившись на второе место. Следует добавить, что по сравнению с 2015 годом перевод заработанных денег в РФ упал в два раза.

Очередное голосование по Brexit провалилось

Палата общин британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

В отличие от двух предыдущих голосований, в пятницу депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и спорного ирландского "бэкстопа".

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена на голосование.

Усик отказался от пояса

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA. Такое решение боксер объявил в своем Instagram.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", – сказал Усик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

 

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Дебаты, Президентские выборы в Украине, 29 марта, Brexit, Выборы 2019, Итоги дня, Главные новости, Усик отказался от пояса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
03 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
04 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
05 День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
Главные новости 29 марта
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь