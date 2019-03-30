Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили

Новости Украины: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты, в Британии в третий раз не проголосовали за Brexit, Усик отказался от пояса.

_____________________________________________________

Решение ЦИК по количеству кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что в бюллетене на выборах 31 марта будут имена 39 кандидатов в президенты Украины, так как ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.

Поскольку, для отмены регистрации кандидаты на должность президента должны были подать заявление до 7 марта 2019 года включительно, то последующие публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

Последние дебаты перед выборами

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пришла на дебаты на телеканале UA: Первый, однако ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский в студии так и не появились.

По словам Тимошенко, она была готова к общению с оппонентами, однако из-за их отсутствия, проводить дебаты было не с кем.

"Я пришла на дебаты, но дебаты некого", - написала в своем Facebook Тимошенко.

Она также выразила сожаление по поводу того, что два мощных рейтингоносца не нашли времени или храбрости сегодня дебатировать.

Сколько перевели в страну денег украинские "гастарбайтеры"

Украинские гастарбайтеры из разных стран мира заработали и отправили в страну почти 11 миллиардов долларов дохода. Официальная сумма переводов составляет 8,2% от общего ВВП. В подсчете использовались данные за 2018 год. Результат заработков превысил показатели 2017 года на 17%.

Согласно информации НБУ, больше всего валюты было переведено из Польши - 3,62 миллиарда американских долларов, как никогда опередив Россию. Восточное зарубежье помогло заработать украинцам всего 948 миллионов иностранной валюты, опустившись на второе место. Следует добавить, что по сравнению с 2015 годом перевод заработанных денег в РФ упал в два раза.

Очередное голосование по Brexit провалилось

Палата общин британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344.

В отличие от двух предыдущих голосований, в пятницу депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и спорного ирландского "бэкстопа".

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена на голосование.

Усик отказался от пояса

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса WBA. Такое решение боксер объявил в своем Instagram.

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов", – сказал Усик.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде.