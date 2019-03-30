Неутешительная статистика: около 400 несовершеннолетних в 2018 году делали аборт

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2018 году около 400 несовершеннолетних сделали прерывание беременности.

Количество сделанных прерываний беременности в Украине в 2018 году среди несовершеннолетних составляет почти 400. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос УНН.

По данным "Центра медицинской статистики МОЗ", в Украине в 2018 году 387 человек среди несовершеннолетних сделали прерывание беременности.

Добавим, что всего в 2018 году в Украине было произведено 46 552 прерываний беременности. Напомним, тело новорожденного ребенка бросили на городском кладбище в Харькове.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2227-VIII, который вносит изменения в Уголовный кодекс об обязательном обоюдном согласии на секс. Новый закон меняет определение понятия "изнасилование" и расширяет круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу. Впервые вводится уголовная ответственность за секс с малолетними независимо от их согласия. Достаточно, чтобы ему или ей было меньше 14 лет, а правонарушителю — больше. За такое можно получить от 5 до 15 лет лишения свободы