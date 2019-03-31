Итоги 30 марта: Нарушения в "день тишины", молитва за выборы и ограбление Maruv

Новости Украины: В Украине в "день тишины" зарегистрировали 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, на Владимирской горке прошла молитва за честные выборы, певицу Maruv ограбили в международном аэропорту "Борисполь".

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Как прошел "день тишины"

Национальная полиция в "день тишины" получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, в том числе 79 - о незаконной агитации. Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь - с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других фактов.

Отмечается, что оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений на линию 102 и информацию, выявленную аналитиками штаба в открытых источниках, включая СМИ и социальные сети. Также правоохранители находятся в постоянном контакте с Гражданской сетью ОПОРА.

Молитва за честные выборы

По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 было объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов.

"Пусть пост и молитва каждого гражданина Украины приведут к выбору в президенты человека, который этого достоин", - добавили в медиа-центре.

Молитвенное мероприятие прошло на Владимирской горке с участием глав церквей и региональных общин.

ДТП с нацгвардейцами в Одессе

По предварительным данным "евробляхер", что спешил на "желтый" в Одессе, на большой скорости, спровоцировал ДТП и столкнувшись с другим авто, потеряв управление, вылетел на тротуар, где находились военнослужащие Национальной гвардии.

По словам Форостяка, в ДТП пострадали "военнослужащие, которые несли службу по охране общественного порядка Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины".

"Один нацгвардеец, совсем молодой парень, погиб на месте. По предварительным данным евробляхер, что спешил на желтый, на большой скорости, спровоцировал причиной ДТП и столкнувшись с другим авто, потеряв управление вылетел на тротуар где находились военнослужащие НГУ", - сообщил он.

"Герои спортивного года-2018": объявлены победители

На стадионе НСК Олимпийский в Киеве прошло торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2018".

Всего были названы победители в восьми категориях:

Лучший спортсмен года: Александр Абраменко – чемпион зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике (фристайл).

Лучшая спортсменка года: Елена Костевич – чемпионка и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница мирового рекорда.

Лучший тренер года: Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу.

Сенсация года: Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе.

Лучшая команда года: Дуэт стрелков Елена Костевич/Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и Европы, обладатели мирового рекорда.

Олимпийская надежда Украины: Катерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийский игр по фехтованию на шпагах

Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Оксана Шишкова - обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжных гонок среди спортсменов с нарушением зрения.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муэй Тай.

Спортивная слава Украины (вне категорий): Стрелок Яков Железняк и баскетболистка Раиса Курвякова.

Певицу MARUV ограбили

Ограбили певицу в одном из крупнейших аэропортов Украины. У нее украли украшения и распотрошили ее чемодан. О неприятном инциденте, который произошел с певицей утром 30 марта, MARUV сообщила на своей странице в Instagram.

Эпатажная украинская звезда рассказала во временных историях, что она пострадала в Международном аэропорту Борисполь от рук злоумышленников.

Певица возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. По ее словам, злодеи разбили ее багаж, на который она ждала после выхода из самолета. Она отметила, что в списке украденных вещей только бижутерия.