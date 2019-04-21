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Президент поздравил верующих с Пасхой и Вербным воскресеньем

Президент поздравил верующих с Пасхой и Вербным воскресеньем
08:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил украинцев христиан западного обряда с Пасхой, а восточного - с Вербным воскресеньем.

Президент Петр Порошенко поздравил христиан Украины западного обряда с Пасхой, а восточного - с Вербным воскресеньем.

«Это по-особенному почитаемый и великий для каждого христианина праздник. В этот день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство», - говорится в поздравлении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Порошенко отметил, что сегодня такая поддержка крайне необходима украинскому народу, «чтобы преодолеть сложные испытания в борьбе за свое достоинство и независимость государства».

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«И чудо Воскресения Христова объединяет всех нас несокрушимой верой в торжество добра, мира и справедливости на нашей земле. Пусть в каждой украинской семье царит благополучие и согласие, а наши сердца наполняются надеждой на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего. Желаю всем здоровья, вдохновения и успехов», - отметил глава государства.

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В то же время, поздравляя христиан восточного обряда с Вербным воскресеньем, Порошенко пожелал, чтобы их сердца наполнялись радостью ожидания великого христианского праздника.

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«Искренне поздравляю всех христиан восточного обряда с Вербным воскресеньем! Пусть Ваши сердца наполнятся радостью от ожидания великого христианского праздника - Воскресения Христова! Мира, благополучия, душевного тепла и согласия каждой украинской семье», - написал президент на своей странице в Facebook.

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Петр Порошенко, Христиане, Пасха, Вербное воскресенье, Воскресенье Христове.
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